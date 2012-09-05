Для организации любого спортивного соревнования, непременно требуется ответственный подход, что подразумевает тщательную разработку специальных положений. Подробная прописка всех рабочих моментов избавит организаторов от предполагаемых осложнений или же проблем. Наиболее внимательно следует относиться к перечню документации, которая требуется для принятия участия в подобных соревнованиях. Если мероприятие касается конного спорта, то каждый участник непременно должен предъявить соответствующую медсправку, которая подтвердит его абсолютную чистоту с медицинской точки зрения. В подобном документе прописаны все результаты обследований или же анализов, которые проводятся соответствующими медиками-специалистами.

Подобная справка для соревнований по конному спорту может быть выдана нашим онлайн-порталом максимально оперативно. Это избавит потенциального участника от лишней бюрократической волокиты или же пустой траты времени на всякие ненужные очереди или же походы по кабинетам медиков-специалистов. Вместе со страховым полисом подобная медсправка считается обязательной. Мы предлагаем каждому такому спортсмену возможность воспользоваться дистанционным сервисом, избавляясь тем самым от необходимости походов в разные медучреждения. Выдача формы также происходит дистанционно вместе с услугой доставки. Поэтому каждый желающий сумеет получить данный документ по удобному для него адресу.

Медицинское освидетельствование сегодня требуется любому спортсмену. Что же касается конного спорта, здесь потребуется не только осмотр наездника, но еще и лошади. А входят подобные обязанности в компетенцию медика-ветеринара. Что же касается жокея, он должен в обязательном порядке обследоваться у медика-терапевта. Тем самым проверяется его физическое состояние и готовность к предстоящему соревнованию. Все результаты подобного обследования должны быть задокументированы и отображены в соответствующей форме медсправки. При этом на бланке подобной формы непременно должны присутствовать реквизиты медика, который проводил данный осмотр. Мы предлагаем спортсменам, занимающимся конным спортом не только одноразовые медсправки, но и документы, которые имеют полугодичный срок действия.

