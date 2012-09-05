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Медицинское страхование
20 Апреля 2019

Человек, постоянно заботящийся о собственном здоровье не застрахован от необходимости медицинского вмешательства. Причины этого могут быть совершенно разными. Если же оформить медицинское страхование в Казахстане, вы сможете освободить себя от огромных расходов, которые требуются в клиниках без подобного полиса. Наш сервис занимается предоставлением услуг по страхованию свыше пятнадцати лет. Для Казахстана такой сервис является новинкой. Следовательно, вокруг данной темы распространяются множество догадок или же слухов. Хотя число людей, желающих пользоваться медицинской страховкой более чем достаточно.

Несмотря на программу ГОБМП, которая позволяет гражданам Казахстана получать медицинскую помощь бесплатно, этого недостаточно. Такая программа обеспечивает население минимальным перечнем медицинских услуг. Кроме этого она характеризуется с огромным количеством различных проблем - непрофессиональными врачами, постоянными очередями, нехваткой медикаментов. Поэтому отличной альтернативой данной программы является быстрое оформление добровольного мед. страхования. Платная медицина создает многим нашим соотечественникам проблемы и считается особо дорогим удовольствием. А наличие мед. страховки полностью заменяет такой сервис.

В стране сегодня работает множество международных или же отечественных организаций, готовых обеспечить собственный персонал медицинской страховкой. Такое решение отличается своими очевидными преимуществами. Kommesk предоставляет возможность самостоятельного выбора клиентом мед. учреждения, услугами которого он предпочитает пользоваться. У нас создан специальный список таких учреждений, из которого любой желающий сможет подобрать любую клинику. Профессиональная команда нашей компании позаботится, чтобы вы получили максимальное удовлетворение полученным медицинским сервисом.

Страховая медицина имеет в Казахстане разную стоимость. Складывается стоимость полиса с учетом входящих в него программ и сервисов. Выбираются такие услуги и программы выбираются самим клиентом. В стандартный пакет полиса входят такие сервисы, как экстренная госпитализация, детские программы, вызов медика, стоматологическое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое лечение. Даже несмотря на это, страховка обходится гражданам гораздо дешевле платной медицины. Наша компания предлагает клиентам две базовые программы - Тумар и Креатив-СОС. Каждая из них имеет установленную стоимость, однако в случае сокращения или же расширения перечня мед. сервисов, она может меняться.

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