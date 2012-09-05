Медицинская спецодежда является одним из наиболее узнаваемых видов рабочей униформы. Вне зависимости от особенностей профессии представителя медперсонала можно легко узнать по внешнему виду. В ассортименте специальной медодежды от магазина МастерЯ присутствует большой выбор комплектов и отдельных предметов от проверенных производителей по самым выгодным ценам.





Критерии выбора и особенности качественной медицинской спецодежды

По сравнению с советскими временами, внешний вид и комплектация медодежды серьезно изменились, но общие требования остались:

материал. Качественная медицинская одежда изготавливается из специальной ткани – диагонали. Она обладает не только отличной механической прочностью, не растягивается и эффектно выглядит, но и прекрасно отстирывается от различных загрязнений. Кроме того, материал «дышащий», что позволяет медработнику комфортно чувствовать себя на протяжении всей рабочей смены;

изготавливается из специальной ткани – диагонали. Она обладает не только отличной механической прочностью, не растягивается и эффектно выглядит, но и прекрасно отстирывается от различных загрязнений. Кроме того, материал «дышащий», что позволяет медработнику комфортно чувствовать себя на протяжении всей рабочей смены; крой. Здесь существует ряд различий для мужской и женской униформы. В первом случае преобладает прямой крой, а для некоторых элементов женской медодежды предусмотрен узкий или приталенный крой. Вне зависимости от техники пошива, ключевое требование – максимальная свобода движений и комфорт во время работы;

предусмотрен узкий или приталенный крой. Вне зависимости от техники пошива, ключевое требование – максимальная свобода движений и комфорт во время работы; качество. Этот критерий включает в себя все элементы пошива – строчка, карманы, застежки, шнуровка. От качества медицинской спецодежды зависит длительность ее эксплуатации и внешний вид;

зависит длительность ее эксплуатации и внешний вид; практичность и функциональность. На некоторых элементах медицинской спецодежды обязательно должны быть удобные карманы для хранения специфических принадлежностей (фонендоскоп, термометр, стетоскоп) и других вещей;

внешний вид. Медицинская спецодежда бывает не только белоснежного цвета, но и других оттенков. Основа палитры – беж, сирень, голубой и оливковый. Как правило, по некоторым расцветкам можно определить специализацию медперсонала.

Различается спецформа и по комплектам. Основным элементом верхней одежды считается халат. Для мужских моделей характерны прямые формы, женские халаты могут отличаться длинной и кроем. Второй элемент спецовки – брюки, которые могут быть мужскими и женскими (разницы практически нет). Специфическим элементом костюма является женская юбка, которая может быть различной длины. Преимущество отдается длине ниже колен. Головной убор также является неотъемлемым элементом медицинской спецодежды. В каталоге магазина МастерЯ можно купить все элементы по отдельности или подобрать готовые решения – женские и мужские медицинские костюмы.



