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Медицинская спецодежда как отличительный признак профессии
23 Декабря 2016

Медицинская спецодежда является одним из наиболее узнаваемых видов рабочей униформы. Вне зависимости от особенностей профессии представителя медперсонала можно легко узнать по внешнему виду. В ассортименте специальной медодежды от магазина МастерЯ присутствует большой выбор комплектов и отдельных предметов от проверенных производителей по самым выгодным ценам.


Критерии выбора и особенности качественной медицинской спецодежды

По сравнению с советскими временами, внешний вид и комплектация медодежды серьезно изменились, но общие требования остались:

  • материал. Качественная медицинская одежда изготавливается из специальной ткани – диагонали. Она обладает не только отличной механической прочностью, не растягивается и эффектно выглядит, но и прекрасно отстирывается от различных загрязнений. Кроме того, материал «дышащий», что позволяет медработнику комфортно чувствовать себя на протяжении всей рабочей смены;
  • крой. Здесь существует ряд различий для мужской и женской униформы. В первом случае преобладает прямой крой, а для некоторых элементов женской медодежды предусмотрен узкий или приталенный крой. Вне зависимости от техники пошива, ключевое требование – максимальная свобода движений и комфорт во время работы;
  • качество. Этот критерий включает в себя все элементы пошива – строчка, карманы, застежки, шнуровка. От качества медицинской спецодежды зависит длительность ее эксплуатации и внешний вид;
  • практичность и функциональность. На некоторых элементах медицинской спецодежды обязательно должны быть удобные карманы для хранения специфических принадлежностей (фонендоскоп, термометр, стетоскоп) и других вещей;
  • внешний вид. Медицинская спецодежда бывает не только белоснежного цвета, но и других оттенков. Основа палитры – беж, сирень, голубой и оливковый. Как правило, по некоторым расцветкам можно определить специализацию медперсонала.

Различается спецформа и по комплектам. Основным элементом верхней одежды считается халат. Для мужских моделей характерны прямые формы, женские халаты могут отличаться длинной и  кроем. Второй элемент спецовки – брюки, которые могут быть мужскими и женскими (разницы практически нет). Специфическим элементом костюма является женская юбка, которая может быть различной длины. Преимущество отдается длине ниже колен. Головной убор также является неотъемлемым элементом медицинской спецодежды. В каталоге магазина МастерЯ можно купить все элементы по отдельности или подобрать готовые решения – женские и мужские медицинские костюмы.

 


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