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Мебель Eichholtz
20 Августа 2017
Теги: ПДД

Наиболее подходящим вариантом обставить частный особняк или же квартиру является выбор мебельных изделий, аксессуаров, декора, а также светильников голландской марки Eichholtz. Наиболее яркие апартаменты в мировом масштабе украшаются предметами интерьера именно данной компании-производителя, которые относятся к классу люкс. Каждое подобное изделие отличается уникальными дизайнерскими решениями. Сегодня данный голланский мебельный бренд обладает болеем чем 35 тысячью кв/м складской территорией, что позволяет ему держать готовым к отправке почти весь ассортимент производимой мебели. 

Открывая домен (http://www.decorazzio.com/brand/eichholtz">decorazzio.com) каждый желающий сумеет подобрать наиболее подходящие для него изделия и заказать их прямо онлайн. Модели Eichholtz называют еще и рожденными в странствиях. Большинство дизайнеров интерьеров ценят особенность стиля этого бренда. А основан он на классике, однако Eichholtz не только копирует классические модели, но еще создает оригинальную интерпретацию своих изделий, в том числе аксессуаров и светотехники. Практически ежегодно бренд участвует в наиболее авторитетных международных выставках, таких как парижская - Майсон и Обджет или же миланская Салон дель Мобиле. 

Стенды Eichholtz на подобных выставках всегда находятся в особом почете среди посетителей decorazzio.com. Коньком бренда является комбинация стилей ар-деко, модерна, ампира, классицизма и ретро. Поэтому изделия данной марки выбирают как для создания частных интерьеров, также и для убранства посольств, салонов, клубов, отелей, ресторанов и даже яхт. Тео Эйхольц, имя которого и носит компания, выступает также в роли его идейного вдохновителя. Он самостоятельно принимает участие в разработке каждой коллекции. .вместе с талантом бизнесмена, этот неординарный человек пытает необычайную страсть к путешествиям. При этом он коллекционирует предметы с разных точек планеты, создавая с их использованием оригинальный стиль, который получил отображение в изделиях фабрики Eichholtz.

Константин

тут были комменты. RIP!






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