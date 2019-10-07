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МАЗ 4370 «Зубренок» – незаменимый грузовик в промышленности и производстве
22 Января 2020
Теги: авто

МАЗ 4370 «Зубренок» – незаменимый грузовик в промышленности и производстве

На рубеже XXI века Минский автозавод наладил выпуск среднетоннажных грузовых автомобилей МАЗ-4370. Маневренный грузовичок прозвали «Зубренком» и в 2003 году признали лучшим в своем классе.

За основу белорусские инженеры-конструкторы взяли немецкий MAN L 2000, увеличив в процессе создания грузоподъемность. Грузовик из Германии способен перевозить 2-3 тонны, его белорусский собрат вмещает 5 тонн. В первой модельной линейке использовались импортные шасси и кабина, но вскоре минчане разработали свой вариант ходовой.

Популярность «Зубренку» принесла низкая кузовная рама, благодаря которой разгрузка и погрузка товаров стала значительно легче. Колеса у МАЗа – 17,5R. Небольшой размер вкупе с малолистовыми рессорами формирует концепцию современной развозной машины. По характеристикам «Зубренок» значительно обходит «Газоны», «Зилы» и другие среднетоннажные грузовики.

МАЗ 4370 минский автозавод перестал выпускать в 2010 году, заменив модель более современным «Зубренком-2» 4371. Но по просторам России и бывших союзных республик ездит несколько сотен тысяч шустрых грузовиков. При своевременном обслуживании белорусская машина прослужит владельцу не одно десятилетие. Расходные материалы и запчасти МАЗ по привлекательным ценам продаются здесь.


Сфера использования

Грузовик используется в перевозке грузов по городу и внутри региона. Производитель предусмотрел возможность использовать «Зубренок» в составе автопоезда.

Шасси МАЗа устроено таким образом, что грузовик можно превратить в:

  • эвакуатор;
  • самосвал;
  • кран-манипулятор;
  • автоцистерну;
  • перевозчик газовых баллонов;
  • рефрижератор и другие виды полезного транспорта.

«Зубренок» прочно вписался в современную жизнь. Автомобиль используют операторы грузоперевозок, аварийные службы, строительные и производственные компании. Минскую машину используют силовые структуры, монтажники и фермеры.

Удобная платформа используется в пищевой промышленности – на МАЗ устанавливают фургоны-рефрижераторы для перевозки замороженных продуктов.

В цельнометаллический кузов нагружают товары, овощи и фрукты. Тентованный кузов удобен для доставки мебели или бытовой техники.

На МАЗ можно установить комфортабельную кабину со спальным местом. Тогда грузовик легко преодолеет дальние расстояния.


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