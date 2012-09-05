В стране все сложно с наземными казино. Есть игорные зоны, но добираться
туда дорого и далеко. Гораздо проще получить заряд адреналина за
компьютером в качественном клубе онлайн. Примером может служить казино
максбетслотс с сотнями игровых слотов и привлекательными бонусными
предложениями. Клуб имеет привлекательный ресурс с удобным интерфейсом,
который позволяет легко разобраться в нем любому геймеру. Регистрация на
сайте выполняется несколькими способами. Первый – авторизация с помощью
e-mail, когда необходим адрес почты, мобильный и логин с паролем.
Другой способ – вход через популярные соцсети. После авторизации можно
делать реальные ставки. Неавторизованные посетители могут вращать
барабаны, но только в тестовом бесплатном режиме. Следует отметить, что
казино обладает зеркалами ресурса, которые являются полными аналогами
официального сайта клуба.
Что предлагает клуб?
Казино также обладает мобильной версией, которая позволяет запускать
слоты с планшетов и смартфонов. В заведении собрана огромная коллекция
игровых слотов, среди которых разработки известных производителей
игрового софта. Геймеры в результате имеют доступ к легендарной
классике, горячим новинкам игровых автоматов, к рулетке и видам покера,
которые также являются популярными азартными играми. Кроме этого, в
казино проводятся лотереи и турниры в регулярном режиме. Об их начале
гэмблеры узнают из рассылки. Турниры имеют внушительный призовой фонд,
как и лотереи. Он может доходить до 500000 рублей. Джекпот может
составлять миллионы, доступные самым везучим геймерам. Желающим
погрузиться в азартный досуг казино Максбетслотс необходимо сначала
пополнить депозит с помощью предложенных платежных систем.
Какие преимущества казино?
Игра в клубе проходит в рублях. Способов оплаты достаточное количество,
чтобы выбрать оптимальный вариант. Начисление средств происходит быстро.
Для вывода денег необходимо запастись терпением, поскольку в сутки
выводится до 15000, но данную сумму можно получить перечислением на
следующий день, подав заявку. За первый депозит предоставляется бонус в
100% от пополнение счета. В клубе предлагаются и другие бонусы и
фриспины на конкретных аппаратах. Существует бонус за активность в клубе
и кэшбек. Игроков также ожидает начисление баллов в платной игре. За
отыгрыш 100 рублей предоставляется балл. При накоплении баллов
повышается статус геймера, предполагающий предоставление дополнительных
привилегий и бонусов.