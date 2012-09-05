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Какие преимущества казино?



Игра в клубе проходит в рублях. Способов оплаты достаточное количество, чтобы выбрать оптимальный вариант. Начисление средств происходит быстро. Для вывода денег необходимо запастись терпением, поскольку в сутки выводится до 15000, но данную сумму можно получить перечислением на следующий день, подав заявку. За первый депозит предоставляется бонус в 100% от пополнение счета. В клубе предлагаются и другие бонусы и фриспины на конкретных аппаратах. Существует бонус за активность в клубе и кэшбек. Игроков также ожидает начисление баллов в платной игре. За отыгрыш 100 рублей предоставляется балл. При накоплении баллов повышается статус геймера, предполагающий предоставление дополнительных привилегий и бонусов.

