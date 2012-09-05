Обычным материалом для изготовления рессор, применявшимся раньше для экипажных и вагонных рессор, была углеродистая сталь, содержащая около 1% углерода.

Стандартизированный SAE . Этот сорт стали, будучи подвергнут надлежащей термической обработке, дает хорошие результаты. Рессорные листы, после соответствующей обработки, калятся в масле при 1 400° Ф (760° С), затем вновь нагреваются до 500° Ф (260° С) и подвергаются постепенному охлаждению. Однако приведенные выше цифры не следует считать обеспечивающими наилучшие результаты, а надо рассматривать просто в качестве средних температурных норм, в пределах которых производятся различные стадии обработки материалов. Наиболее подходящие для закалки и отпуска температурные условия определяются обычно на основе опыта каждого завода и, будучи однажды установлены, должны быть строго соблюдаемы, потому что всякие колебания температуры сильно вредят механическим качествам.

Углеродистая рессорная сталь, если она была подвергнута надлежащей термической обработке, должна обладать нижеследующими механическими свойствами:

Сопротивление на разрыв 170 000 — 190000 фунт, на дм2 (11950— 13 350 кг/см2).

Предел упругости 140 000—150 000 фунт, на дм2 (9 840—10 545 кг/см%).

Удлинение на 2" (со 50 мм) 6—8%.

Поперечное сжатие 14—18%.

Эти данные были получены на основании испытания 7/8-дюймовых круглых образцов (22,2 мм), которые были сначала нагреты до 1 660 ° Ф (850° С), выдержаны при этой температуре в течение 15 мин., затем закалены в масле и наконец отпущены при 900° Ф (480° С).

Термическая обработка данных сортов стали состоит в нагревании до 1 500—1 650° Ф (816—900° С), закалке в масле и отпуске до желаемой твердости. Согласно заключения A. A. Remington (О-во автомобильных инженеров) кремнисто-марганцевая сталь, содержащая 0,64 С, 1,90 Si, 0,70 Мп, 0,025 S и 0,035 Р, показала: сопротивление на разрыв в 215 000 фунт, на дм2, (в 15 115 кг /СУЙ2), пре дел упругости 184000 фунт, на дм2 (12 935 кг 1см2), удлинение 6% и поперечное сжатие в 22°/0. А другой сорт стали, содержащий: 0,76 С, 2,17 Si и 0,56 Мп, дает более высокий предел упругости 190 000 фунт, на дм2 (13 360 кг/см2).