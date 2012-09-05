Подобно поворотным рычагам поворотные цапфы как правило изготовляются из специальной стали. Имеется много доводов в пользу того, чтобы для этих деталей выбирать материал более высокого качества. Прежде всего поломка поворотной цапфы или рычага при значительной скорости хода автомобиля может иметь весьма серьезные последствия, а во-вторых, вследствие несколько сложной конструкции указанных деталей, может скорее возникнуть большая опасность концентрацию напряжений чем в самой оси. Здесь часто применяют хромо-никелевую сталь № 3135, с низким содержанием никеля, но употребляются также и стали с 31/а°/0-ным содержанием никеля № 2330 и хромистую сталь № 5130. При этом как поворотные цапфы, так и рычаги изготовляются вообще из одного и того же материала, что вполне логично, поскольку обе данных детали подвергаются одному и тому же роду напряжений. Необходима спецтехника для выполнения строительных работ? Выбирайте Bobcat http://bobcatrussia.ru. Данная техника отличается высокой производительностью, компактностью и удобством в эксплуатации.

Поворотная цапфа, имеющая форму втулки. В большинстве случаев поворотная цапфа имеет почти горизонтальный шип, на который устанавливается на подшипниках втулка колеса; но встречается также и противоположная конструкция, где горизонтальная часть цапфы представляет собой втулку, в которой монтированы подшипники, для типа колеса, откованного заодно с диском втулки, или сболченного с колесом. Целью такого устройства является обычно перемещение шкворня поворотного кулака в центральную плоскость колеса, вследствие чего ослабляется передача толчков рулевому колесу и напряжений рулевому механизму.

Дискового типа колесо присоединено болтами к диску втулки, откованному заодно с шипом. Последний установлен на роликовых подшипниках, помещающихся в корпусе втулки поворотной цапфы. Для того, чтобы можно было установить поворотную цапфу на ее место в вилке оси, нижнее ответвление последней делается разъемным. Осевое давление воспринимается шаровой опорой из закаленной стали, помещенной в верхней цапфе, и передвижной втулкой в верхнем ответвлении конца оси. Указанная втулка имеет сверху отросток в виде пальца с крутой квадратной нарезкой, на которую навинчивается гайка. Палец предназначен для приведения в действие тормоза на передние колеса. Поворотный рычаг монтируется на выходящую наружу нижнюю часть цапфы.