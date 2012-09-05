Для производства штампованных рам применяются три сорта мягкой стали. Наиболее широко используется низкоуглеродистая сталь с содержанием углерода от 0,18 до 0,20%. Применяется также сталь с несколько более высоким содержанием углерода (около 0,25%), поддающаяся термической обработке. Высококачественным материалом для рам грузовиков служит хромоникелевая сталь, также подвергаемая термической обработке. Почти все рамы легковых автомобилей изготовляются из низкоуглеродистой стали. Это объясняется тем, что у быстроходных автомобилей можно ожидать разрушения рамы из-за повторной кратковременной перегрузки передних и задних концов скорее вследствие вибрации, чем постоянного перенапряжения. Другими словами, эти рамы скорее недостаточно жёстки, чем недостаточно прочны, а так как жёсткость стальной детали почти не зависит от марки стали, то повышенная стоимость легированной стали не оправдывается в рамах легковых автомобилей.

При статическом положении автомобиля напряжения, которые испытывает рама, возникают главным образом от вертикальных изгибающих моментов. Во время движения эти напряжения изменяются, заметно увеличиваясь в результате дорожных толчков. Когда колесо автомобиля перекатывается через небольшую неровность дороги, соответствующая часть рамы испытывает удар почти в вертикальном направлении. Это заставляет раму скручиваться, а недостаточная жёсткость и низкое сопротивление кручению были прежде обычными для многих, рам. Когда одно из передних колёс набегает на препятствие значительного размера, возникает удар приблизительно в горизонтальном направлении, передаваемый через ось и рессору на ближайший лонжерон. При этом рама стремится перекоситься и принять форму ромба. Это явление, но значительно более резко, проявляется при столкновении, когда удар направлен вдоль одного из лонжеронов.

Современные рамы легковых автомобилей с Х-образными поперечинами хорошо сопротивляются перекосам в горизонтальной плоскости, но не могут, конечно, выдержать сильного столкновения без повреждений. В рамах грузовиков сопротивление перекосу увеличивается путём накладки косынок в местах соединения поперечин с лонжеронами, а также за счёт диагональных связей и стяжек, работающих при перекосе на растяжение.