Одним из материалов для червячных колёс служит алюминиевая бронза, состоящая из 89% меди, 10% алюминия и 1% железа. Этот сплав не отливается в кокиль, а подвергается термической обработке, в результате отливка имеет предел прочности 5600— 6400 кг/см2, удлинение 4—10% и твёрдость по Бринелю 170—200. Эта алюминиевая бронза поддаётся штамповке, но масштаб производства червячных передач в большинстве случаев недостаточен, чтобы сделать применение штамповки экономически целесообразным.

Другим материалом для червячных колёс является никелевая бронза приблизительно следующего состава: меди — 88,50%, олова — 10 %, никеля — 1 %, свинца — 0,25 % и фосфора — 0,25 %. Этот сплав отливается в кокиль, причём даёт предел прочности свыше 2800 кг/см2, удлинение 4% и твёрдость по Бринелю 90—110.

Было приложено немало усилий, чтобы повысить механические свойства бронз для червячных колёс улучшением методов отливки. Заготовки обычно теперь отливаются с холодильниками на трёх поверхностях, а в Англии применяется также центробежная отливка для увеличения плотности металла. В некоторых случаях зубья получают отливкой, оставляя небольшой припуск на механическую обработку- Это не только ускоряет процесс нарезки зубьев, но и улучшает состояние металла на поверхности зубьев вследствие влияния быстрого охлаждения.