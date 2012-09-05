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Matador — шины из Словакии
11 Октября 2018
Теги: авто

Заключен контракт с ВАЗом, по которому уже в первом полугодии 1994 года будет поставлена «обувь» для 80 тысяч машин; ПО тысяч покрышек закупит ГАЗ. Приобрести шины Matador (причем разных размеров, не только для Жигулей и Самары) смогут и индивидуальные владельцы. С этой целью (внимание, инициативные деловые люди) московское представительство фирмы будет подыскивать дилеров и налаживать сбытомую сеть.  Обо всем этом подробно говорилось на презентации акцнонерного общества Matador, состоявшейся в конце ноября в Москве.

Нам же, то есть редакции АР, показалось особенно интересным сообщение о легковых шинах Для России, Что это за изделия, каков их уровень? Кое-что прояснилось в беседе со Штефаном Преконом, директором словацкого исследовательского института резинотехнических изделий (там ведутся испытания шип Matador).

Словацкие шинники прекрасно знают специфику российской эксплуатации (плохие дороги, жесткие климатические условия) и дорабатывают свою продукцию с учетом этой специфики, обращая главное внимание на прочность и износостойкость. Испытания привели к выводу, что модифицированные легковые шины и в тяжелых условиях должны проходить примерно 70 тысяч километров — больше, чем все опробованные товарные аналоги. А по таким показателям, как сцепные свойства, плавность хода, способность держать дорогу на высокой скорости они мало уступают лучшим западным образцам. В сочетании с тем, что у нас шины Matador за дешевле продукции именитых зарубежных фирм, их привлекательность для российских автомобилистов несомненна.

Но, разумеется, чтобы решиться на покупку, нужно располагать объективными и возможно более понятными сведениями о товаре, о его потребительских качествах. С этой целью предварительно договорились, что эксперты АР проведут тестирование моделей, которые будут предлагаться россиянам,


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тут были комменты. RIP!






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