О масштабах "Ривер-Руж” говорит и тот факт, что энергии, производимой обслуживающей его электростанцией, хватило бы на целый город типа Бостона. Увы, сейчас электричество подается от аварийных генераторов и только на некоторые участки, ведь именно на электростанции и произошел взрыв. Сила его была такова, что электростанция полностью разрушена, а ее обломками засыпана значительная часть заводской территории. В результате случившегося погиб один человек - 58-летний монтажник, а 20 рабочих получили травмы, причем 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

Инспекция штата, расследующая это ЧП, несколько дней не могла приступить к работе, поскольку без предварительной расчистки в разрушенное здание электростанции входить было просто-напросто опасно. Перекрытия строения серьезно повреждены, и пожарная служба боялась, что они могут в любой момент рухнуть. Все это время персонал завода, за исключением аварийных команд, находился в вынужденном отпуске. В настоящее время на некоторых участках работа возобновилась, но пока никто не может точно сказать, когда “Ривер-Руж” вернется к нормальному режиму

Так как электростанция работала на газе, то, по мнению специалиста по котельному оборудованию из промышленного управления штата Дэвида Джонсона, причиной взрыва послужило скопление газа в топке одного из котлов. Правда, котел этот считается одним из самых новых, хотя изготовлен был в 1965 г., остальные - значительно старше. И этот котел считался на заводе самым надежным - в феврале прошлого года он успешно выдержал соответствующее испытание.

В своем заявлении представитель администрации штата Мичиган Мойра Кэмпбелл отметила, что “есть много вопросов, на которые пока невозможно ответить. И главные из них - почему произошло скопление газа и почему он воспламенился?” На вопрос же, не стоит ли за случившимся чей-то злой умысел, она предпочла не отвечать. Впрочем, о многом говорит уже то, что в расследовании помимо технических экспертов участвуют и криминалисты...