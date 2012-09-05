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Масло Idemitsu
25 Февраля 2019
Теги: pdd

Кардан является онлайн-магазином, предоставляющим автолюбителям богатейший выбор необходимых масел, высококачественных запчастей, а также расходников. Приобретение перечисленных товаров здесь можно удаленно, без посещений офисов или же представительств Кардан. Онлайн-магазин выбирает для своей клиентуры только лучшие масла или же запчасти, которые позволят провести техобслуживание авто на высочайшем уровне. Кроме масел здесь на продажу представлены разные модификации элементов подвески, колодок и дисков тормозных и многого другого. 

Среди всех марок моторных масел, особо следует выделить масло Idemitsu-5W-40 , которое разработано по требованиям инновационного стандарта API, который разработан в Америке по версии SN. Для очищения высококачественной основы масла использован метод гидрокрекинга. А благодаря пакету присадок существенно снижено появление низкотемпературных шламов. Уровень допуска SN/CF по API значит, что масло имеет высокий индекс вязкости в условиях небольшого осадкообразования. 

Производится Idemitsu на вьетнамском предприятии и поставляется в пластиковых емкостях. Применяется такое масло как в современных модификациях дизельных или же бензиновых агрегатах, также и в двигателях, имеющих большой пробег. Если сравнить Idemitsu с аналогичными синтетическими маслами, он выделяется пониженным расходом на выделяемый угар. Отличная текучесть обеспечивает легкий запуск агрегатов даже в условиях отрицательных температурных показателей окружающей среды. Показатель прочности масляной пленки сохраняет стабильность даже в случае высоких температурных показателей. А повышенная окислительная стойкость позволяет защитить поршни от такого нежелательного явления, как нагарообразование.

Константин

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