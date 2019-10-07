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“Маски” на дорогах общего пользования - это тоже “Шоу" или...
31 Декабря 2019
Теги: авто

Жора: За пределы съемочной площадки наши шоу не распространяются - всему свое место. Кроме того, у нас, к счастью, есть возможность безопасно для окружающих “оттянуться по полной программе” - с 1991 года мы, по возможности, участвуем в звездных заездах Гонок на выживание, проводимых Профессиональной Ассоциацией Каскадеров РФ. В 1990 гад. на съемках полнометражного фильма “Семь дней с русской красавицей", мы познакомились с Сергеем Воробьевым, классным постановщиком и классным исполнителем классных трюков, который вот уже шесть лет бессменно и небезуспешно ставит и исполняет их в наших шоу. С тех пор мы с ним не раз использовали свои служебные положения в личных бескорыстных целях, предоставляя друг другу возможность попробовать себя в новом качестве. Воробьев же и привел нас в Гонки на выживание. Более десяти раз мне лично удавалось выходить на трассу в Крылатском, первый из которых я закончил в кювете, отправленный туда не вынесшим вида моего размалеванного Опеля Борисом Барским. Зато три раза гоночная трасса для нас со старушкой-БМВ, сменившей нефартовый Опель, заканчивалась подиумом, шампанским и получением полного кайфа, усиленного четвертым разом, когда с подиумом я разминулся, зато не промахнулся мимо уже упомянутого автора известных стихотворных строк про искривленный позвонок, Барского, так ему и над о! Вот и сейчас, если приезд в Москву совпадает с очередной гонкой, я с удовольствием принимаю в ней участие и от души валяю на трассе дурака (если попадется под бампер). А вот на дорогах общего пользования мы не самоутверждаемся и дурака не валяем. И другим не советуем. Не то это место!

А на что творческое объединение “Маски" рекомендуют обратить внимание по ТВ в обозримом будущем?

Жора: В первую очередь - на кинескоп (это - научное название экрана телевизора). Наглядевшись, попереключайте каналы и найдите то, что нравится. Поклонникам нашего сериала советуем во второй половине сентября дождаться премьеры “Масок в круизе” (это - рабочее название выпуска, который может пойти под названиями “Маски на корабле... пароходе" или что-нибудь в этом роде). На очереди - выезд в Кению, где будет отснят выпуск “Маски в Африке" (рабочее название того, основная работа над чем еще практически не начиналась). Надеюсь, наш труд не останется незамеченным телезрителями. А для тех, кто больше ценит “масочный" немой вариант живого звука - наши абсолютно живые концерты без фонограммы. Такая себе “Мана-Мана” десять лег спустя. Хочется верить, яркая и красочная.


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