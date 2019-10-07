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“Maski Motors" - мобильная команда
31 Декабря 2019
Теги: авто

Идея рубрики о ныне здравствующих звездах отечественного небосклона витала в стенах НИИ давно. Основной аргумент "за" был более, чем весомый: в отличие от Марлен Дитрих, Мерилин Монро, Эдит Пиаф и Элвиса Пресли, более родные и не менее одаренные наши могут, если захотят, уделить репортеру Motor News частичку дорогостоящего свободно конвертируемого времени и сами рассказать о своем звездно-автомобильном житье- бытье. Открывает рубрику материал о команде, чье творчество по достоинству оценено во многих странах, включая родной нам всем СССР и сопредельную ныне Российскую Федерацию, не говоря уже про воспитанное сэром Чарли Чаплином дальнее зарубежье.

Барский не первый год осваивает свою “шестую" модель Жигулей (первые пять он устно изучил в автошколе). Саша Посголенко сроднился со своей Сузкуи Свифт (даже стал немного на нее похож). Володя Комаров ждет- не дождется времени, когда в нашей стране можно будет купить машину в кредит, после чего сразу приобретет себе Шевроле Камаро (не потому, что эта модель названа в его честь, просто не родился еще в Одессе более преданный поклонник спортивных купе, чем он). Мою уставшую от жизни и рулевого управления Лянчу Дедру ты видел и можешь делать экспертное заключение о ее состоянии, И если Шумахер, с которым мы попали в один салон, выбирает себе одну из пяти экстраординарных машин, то мы фантазируем в рамках достигнутого нами уровня, трезво оценивая свои возможности и перспективы. Я вот мечтаю о джипе. Может, кто-нибудь когда-нибудь подарит мне его на шестидесятилетие? Или плюну на вое и начну мечтать о безопасном шведском Вольво, респектабельном и вместительном 850- универсале...

“Maski Motors" - исключительно мобильная и непоседливая команда. Поэтому автомобиль для нас - нечто большее, чем средство передвижения. Не дай нам Бог потерять возможность оказываться в нужное время в нужном месте! Увы, сейчас “Маски” остро нуждаются в среднегабаритном, умеренно вместительном и ярко разукрашенном автобусе, который будет (а я надеюсь, что не без помощи меценатов и спонсоров он у нас все-таки появится) переносить команду с плотщадки на площадку по всей доступной ему и интересной нам территории Европы и Азии. Наша жизнь - это съемки и гастроли, и способность передвигаться быстро, комфортно и автономно автомобиль дарит нам, как никакой другой вид наземного транспорта.

 


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