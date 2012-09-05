Подчеркнуто хищный, стремительный, очень пропорциональный кузов ярко-красного цвета по-гоночному распластался по дорого. Спортивность конструкции подчеркнута широченными низкопрофильными шинами Michelin МХХ, причем задние несколько шире — 245/45ZR16 против 225/45ZR16 спереди. А запаски нет вовсе — есть лишь аэрозольный баллончик, временно реанимирующий колесо, чтобы доехать до сервисной станции.

Узкая, как бы придавленная сверху линия капота, небольшие, но мощные фары, низкие, очень рельефные, расширяющиеся вместе с кузовом в задней его части пороги, колесные ниши с характерным, очень запоминающимся профилем и, конечно же, крупная, прекрасно различимая эмблема, которую ни с чем не спутаешь.

Невзирая на общую компактность конструкции, имеется небольшой, но вполне вместительный багажник, в который без труда можно положить чемодан средних размеров и пару кейсов, так что здесь багажник используется по своему прямому назначению.

Нет больше сил прохаживаться рядом! Вставляем ключ в замок двери, центральная блокировка легким щелчком освобождает доступ внутрь.