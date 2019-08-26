Марко Поло — всемирно известный венецианский купец и мореплаватель, который в XIII – XIV веках исследовал новые территории в Азии. Он даже написал книгу о своих странствиях, а в XX веке о его путешествиях и исследованиях сняли несколько фильмов. Австрийский концерн Novomatic также решил увековечить эту знаковую личность и выпустил игровой автомат Marco Polo. Подобно другому слоту о знаменитом исследователе (Columbus), «Марко Поло» также можно встретить сегодня в онлайн-казино https://eldokasino.com. И необходимо отметить, что он обрел огромный успех.





Как выглядит автомат

Слот Marco Polo, который вошел в серию Gaminator, погрузит игрока в атмосферу бескрайней ночной пустыни. По ней придется прокатиться на верблюде в поисках затерянных сокровищ. Для того, Марко Поло — всемирно известный венецианский купец и мореплаватель, который в XIII – XIV веках исследовал новые территории в Азии. Он даже написал книгу о своих странствиях, а в XX веке о его путешествиях и исследованиях сняли несколько фильмов. Австрийский концерн Novomatic также решил увековечить эту знаковую личность и выпустил игровой автомат Marco Polo. Подобно другому слоту о знаменитом исследователе (Columbus), «Марко Поло» также можно встретить сегодня в онлайн-казино https://eldokasino.com. И необходимо отметить, что он обрел огромный успех.





Как выглядит автомат

Слот Marco Polo, который вошел в серию Gaminator, погрузит игрока в атмосферу бескрайней ночной пустыни. По ней придется прокатиться на верблюде в поисках затерянных сокровищ.

Для того, чтобы еще более способствовать погружению в атмосферу, разработчик сделал потрясающие анимационные эффекты, а также не забыл и про подходящее звуковое сопровождение.





Как играть в «Марко Поло»

Перед тем, как начать вращать барабаны, стоит ознакомиться с особенностями игры на этом автомате в казино Эльдорадо. Это сделать просто — нужно всего лишь открыть таблицу с правилами игры, перечнем символов и условиями выплат, нажав кнопку PAYTABLE. После этого переходим собственно к игре. Выбираем ставки с помощью BET ONE (для выставления определенного размера ставки) BET MAX (для выставления максимально возможной ставки). Далее выбираем количество активных линий, нажимая LINE 1 – LINE 9. И напоследок определяемся, хотим мы играть вдумчиво, вращая барабаны вручную (START) или делать это автоматически (AUTOMATIC START).





Символы автомата, посвященному путешественнику

«Обычные» символы в Marco Polo подобраны под тематику слота — верблюды, Большая китайская стена, китаец-чиновник, кусок старинной карты и т. д. Вайлд-символ — это изображение знаменитого путешественника, которому и посвящен автомат. Он может подменять собой прочие символы (впрочем, ставку он не умножает). Скаттер-символом является изображение верблюда на фоне звезд. Скаттер в данной модели необычный — он одновременно является вайлдом (заменяет прочие символы), а также если выпадают 3 подобных изображения, то игроку будет предоставлено 10 фриспинов.

После любого выигрыша можно удвоить его, запустив риск-игру в казино Эльдорадо. Понадобится угадать масть (красная или черная) закрытой карты. Естественно, если отгадать масть не получится, выигрыш «сгорит».





Стоит ли играть в Marco Polo?

Видеослот австрийской компании может похвастаться высочайшим качеством, прекрасным графическим и звуковым оформлением. Также в нем высокий уровень выплат, чем, впрочем, выделяются все игры из серии Gaminator. Поэтому он явно должен понравиться как новичкам, так и искушенным пользователям казино Эдьдорадо.





Как играть в «Марко Поло»

чтобы еще более способствовать погружению в атмосферу, разработчик сделал потрясающие анимационные эффекты, а также не забыл и про подходящее звуковое сопровождение.

Перед тем, как начать вращать барабаны, стоит ознакомиться с особенностями игры на этом автомате в казино Эльдорадо. Это сделать просто — нужно всего лишь открыть таблицу с правилами игры, перечнем символов и условиями выплат, нажав кнопку PAYTABLE. После этого переходим собственно к игре. Выбираем ставки с помощью BET ONE (для выставления определенного размера ставки) BET MAX (для выставления максимально возможной ставки). Далее выбираем количество активных линий, нажимая LINE 1 – LINE 9. И напоследок определяемся, хотим мы играть вдумчиво, вращая барабаны вручную (START) или делать это автоматически (AUTOMATIC START).





Символы автомата, посвященному путешественнику

«Обычные» символы в Marco Polo подобраны под тематику слота — верблюды, Большая китайская стена, китаец-чиновник, кусок старинной карты и т. д. Вайлд-символ — это изображение знаменитого путешественника, которому и посвящен автомат. Он может подменять собой прочие символы (впрочем, ставку он не умножает). Скаттер-символом является изображение верблюда на фоне звезд. Скаттер в данной модели необычный — он одновременно является вайлдом (заменяет прочие символы), а также если выпадают 3 подобных изображения, то игроку будет предоставлено 10 фриспинов.

После любого выигрыша можно удвоить его, запустив риск-игру в казино Эльдорадо. Понадобится угадать масть (красная или черная) закрытой карты. Естественно, если отгадать масть не получится, выигрыш «сгорит».





Стоит ли играть в Marco Polo?

Видеослот австрийской компании может похвастаться высочайшим качеством, прекрасным графическим и звуковым оформлением. Также в нем высокий уровень выплат, чем, впрочем, выделяются все игры из серии Gaminator. Поэтому он явно должен понравиться как новичкам, так и искушенным пользователям казино Эдьдорадо.



