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Марафон теряет статус
6 Июля 2020
Теги: авто

Устроители ралли-рейда Оптик 2000 Тунис, стартующегоо 30 марта, предпочли отказаться от статуса первого этапа Кубка мира. В официальном заявлении компании NPO говорится, что их шаг стал следствием недальновидной политики FIA в отношении внедорожных гонок.

По мнению Сирилл Нево (крайний справа на фото), возглавляющего NPO, федерация, с одной стороны, своим недавним решением заморозила техническое развитие самых быстрых машин (заводских прототипов и багги) на два года, а с другой — многочисленными запретами и ограничениями оттолкнула небогатых частников. Все это вылилось в снижение интереса спортсменов к ралли-рейдам.

Окончательной причиной для развода стала смерть второго из совладельцев NPO Жана Кристофа Пеллетье, последовавшая в конце февраля. Именно Пеллетье, будучи членом комиссии FIA по ралли-реидам прежде урегулировал все трения между устроителями гонки и федерацией. Теперь же Сириль Нуво предпочел проводить гонку без высокого ранга, зато по либеральным дакаровским" техническими требованиями и с заметно меньшими стартовыми взносами.


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