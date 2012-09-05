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Маньи-Кур уходит
18 Июля 2020
Теги: авто

Джеймс Росситер стал тест- пилотом команды Super Audi. 23-летний британец является участником молодежной гоночной программы Хонды. В прошлом сезоне Джеймс был одним из тест-пилотов Honda F, но теперь из-за сокращения количества тестов Хонде хватает услуг ее основного тестера Кристиана Клина В Super Audi у Росситера будет возможность регулярно проводить испытания и набираться опыта в Ф-1.

Трехкратный чемпион серии Champ Саг Себастьен Бурдэ на трассе Поль Рикар провел еще одни тесты за команду Того Rosso, уже вторые после декабря 2006 года. По слухам, 28-летний француз является одним из претендентов на гоночное место в STR в сезоне-2008. Правда, Себастьен утверждает, что никаких соглашений между ним и Того Rcsso пока не подписано.

В этом сезоне Шанхайский международный автодром будет проводить Гран При Китая под новым руководством. Бывший генеральный менеджер ірассы Ю Цзыфеи уволен за нецелевое использование финансов (без малого $400 млн) и вскоре предстанет перед судом. Полиция считает, что менеджер израсходовал деньги из социального фонда автодрома на покупку себе дома в Шанхае.

Руководство Формулы-1 дало понять организаюрам Граи При Австралии в Мельоурне и Гран При Малайзии в Куала-Лумпуре свою заинтересованность в перенесении их гонок на вечернее время — чтобы сделать трансляции этапов Ф-1 более удобными для европейского зрителя. И если в случае с Малайзией ночная гонка — скорее пожелание, то для Мельбурна вопрос поставлен ребром. Берни Экклстоун заявил, что Альберт-Парк, чей контракт истекает в 2010 году, сохранит место в календаре лишь в случае переноса гонки на вечернее время.

Английская трасса Донингтон - Парк может стать одним из претендентов на проведение Гран При Великобритании. Сейчас этот этап Формулы-1 проводится в Сильверстоуне, однако глава менеджмента Ф-1 Берни Экклстоун не в ладах с Клубом британских автогонщиков, владеющим Сильоерстоуном, и хочет перенести английский этап, как только истечет нынешний контракт — а до 2010 года ждать уже недолго


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