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Маневрирование машины
12 Декабря 2022
Теги: авто

Повороты в боковые улицы, въезды, в ворота и т.д. Принято (вероятно из-за малой поворотливости старых машин) перед поворотом непременно делать „замах“ в противоположную сторону. Современный автомобиль достаточно поворотлив, чтобы эти „замахи“ применялись лишь в исключительных случаях. Злоупотребление ими сильно мешает движению. „Замах“ останавливает на время допорота (скажем, вправо) все движение по правой стороне (справа ведь обгонять нельзя), в то время как часто вполне возможно повернуть, едва отъехав от края дороги.

Не делайте полных поворотов вблизи от перекрестка или крутого и закрывающего дорогу виража; быстро едущий навстречу автомобиль может не успеть затормозить перед загораживающей дорогу машиной. При поворотах и маневрировании всегда сигнализируйте кляксоном и рукой. Поворачивая влево, переждите несколько секунд, давая возможность близко находящейся от вас машине обогнать вас, а далеко находящейся замедлить ход или затормозить.Хотите стать капитаном корабля? Можно сделать права на катер для начала, чтобы не тратить время на обучение.

Очень часто большие затруднения вызывает установка машины между двумя другими около подъезда, в гараже и т. д. Если нужно установить машину вдоль края улицы или дороги, не следует въезжать в имеющееся свободное пространство передним ходом. Чаще всего невозможно 30 подвести таким путём машину параллельно к тротуару. Зад автомобиля выдается на проезжую пасть улицы и мешает движению других экипажей. Правильней всего проехать несколько дальше свободного промежутка, повернуть (незначительно) в обратную от края дороги сторону и въехать в намеченное место задним ходом. Затем резко повернуть передние колеса в другую сторону.

Тогда задние колеса пойдут параллельно (или почти параллельно) краю дороги и автомобиль легко станет даже на очень узком месте. При последнем этапе этого маневра не забывайте о передних колесах, так как при слишком крутом или неправильно рассчитанном повороте автомобиль может крылом или бампером наехать на препятствие— на стоящий впереди автомобиль. Поэтому перед окончательным вводом автомобиля в узкое свободное пространство надо взглянуть вперед, а затем уже следить за поворотом, обернувшись назад.

 

 

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