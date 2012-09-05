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Маневрирование машины - что нужно знать
24 Декабря 2022
Теги: авто

Нередко в местах стоянок машин и в гаражах машины ставятся не одна за другой, а рядом. На большой площади в промежуток между машинами можно въехать передним ходом, объехав площадь кругом. Если же пространство для въезда ограничено (в гараже), то нужно рассчитать свои действия так, чтобы произвести всю операцию установки машины достаточно быстро. Нельзя подъезжать слишком близко к противоположному краю пространства (или к стене). Тем самым исключается возможность правильного и крутого поворота. Проезжайте немного дальше свободного места между машинами, на расстоянии полуметра-метра от стены, затем поворачивайте и степенно, уменьшая радиус поворота так, чтобы задний (на рисунке правый край) автомобиля обошел стоящую с правой стороны машину. Остается только достаточно круто повернуть — и автомобиль установлен.

Правильный и неправильный взъезд в свободное пространство между машинами в гараж. Левый рисунок показывает, что при приближении к стене гаража и крутом повороте, трудно установить машину, не задев стены и левой соседней машины. Если же проехать несколько дальше и вести правое заднее колесо около правий соседней машины, машина быстро и легко станет на место.

Работаете на спецтехнике, но нет нужной категории? Можно купив ву на снегоуборочную машину, чтобы не тратить время на обучение.

Никогда не забывайте, что поворот колес на месте достаточно труден и вызывает усиленный износ рулевого механизма. Поэтому оставляйте передние колеса несколько повернутыми в сторону выезда.

Обычно считают, что соблюдение правил движения вообще гарантирует всегда и.повсюду полную безопасность. Однако практика опровергает эту уверенность. Представьте себе сравнительно узкую дорогу, где с трудом помещаются два-три экипажа в ряд. Шофер никогда не может следить за всеми попадающимися встречному автомобилю препятствиями, избегая которые тот должен резко повернуть, объехать и т. д. Поэтому при встрече по мере возможности надо держаться края дороги. На узкой же дороге не ждать, когда встречный экипаж свернет в сторону, чтобы дать дорогу, надо самому предупреждать всякую задержку и быть может несчастный случай. Особенно же внимательным следует быть, производя

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