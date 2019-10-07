По данным экспертов, около 80% автобусных маршрутов в Украине обслуживается так называемыми «неорганизованными перевозчиками». Естественно, они не обеспечивают ни должной безопасности пассажиров, ни соблюдения каких бы то ни было норм перевозок. Мало того, около 95% автобусов в регионах — машины как минимум 10-летнего возраста и старше, и в дальнейшем ситуация на периферии будет только усугубляться: автобусный сэконд-хенд сегодня активно вытесняется с улиц столицы и крупных городов новыми автобусами и опять же за бесценок оседает в регионах.

Помимо этой национальной особенности, наш автобусный парк имеет еще одну отличительную черту: огромное количество микроавтобусов, от которых отказались во всем цивилизованном мире. У нас государство практически самоустранилось от решения этой проблемы, и те положительные тенденции, которые мы можем наблюдать в столице и в областных центрах — результат либо работы органов местного самоуправления, либо осознанный расчет самих коммерсантов: как бы там ни было, экономический эффект использования нового автобуса достаточной грузоподъемности очевиден, — обслуживание старой «Газели» обходится дороже.

Сегодня «Черкасский автобус», лидер отечественного автобусоетроения, просто не успевает за спросом. В 2002 году здесь произведено 467 автобусов «Богдан» А-091, однако в этом году завод сможет поставить на рынок до 1500 машин: завершен очередной этап реконструкции, запущен новый покрасочный комплекс, готовится к запуску цех стеклопластика, увеличена мощность питающих электроподстанций. Параллельно с развитием строительства малых автобусов здесь ведется работа над машинами среднего и большого класса. Что до А-091 — лучшей рекомендацией для него являются первые экземпляры модели, сегодня имеющие «за плечами» до 400 тыс. км безаварийного пробега.