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Мал мала... хуже
23 Ноября 2018
Теги: авто

Маленькому «Зонгшену» проще всего протискиваться в щели между бамперами авто, рывком бросаться в образующиеся «окна». Главное - не сбрасывать «газ». Иначе в один миг стремительная машинка превратится в «улитку», скорость которой обуславливается не мощностью мотора, а выносливостью ног - ими - помните? - приходится отталкиваться. «Китаец» живет только после 20 км/ч: лихо и четко проходит повороты, динамично ускоряется и оттормаживается. Правда, архаичным подвескам и 10-дюймовым «бубликам» не очень-то нравятся «бамсы» на колдобинах - переднюю рычажную подвеску довольно часто пробивает. И далее: разгоняться свыше 40 км/ч становится страшновато - пугает излишне слабая ходовая. Стоит ослабить руки, как машину начинает «колбасить». И излишне «ватные» тормоза уверенности не добавляют... Но не много ли мы хотим от дешевого скутера-работяги? За те деньги, которые он стоит, мотороллер ездит как надо и даже более того.Предпочитаете мощные и стильные машины? Тогда обратите внимание на кроссовер Мазда СХ-5 http://www.mazda-avtomir.ru/cars/newmazda-cx-5/crossover/overview/. Он не оставит вас равнодушным.

С «Пежо» и «Ямахой» все проще: это машины на каждый день и для любых дорог. Вселяющие уважение формы и развитая светооптика делают скутера заметными в транспортном потоке. На них ты не песчинка. Мощные моторы позволяют «пулять» со светофора и смело уходить от столкновений. Высокий дорожный просвет позволяет, если придется, лихо «запрыгивать» и на бордюр. Энергоемкие подвески вкупе с 12- дюймовыми колесами исправно «глотают» ямы и наросты асфальта. Впрочем, при всей своей схожести оба аппарата обладают индивидуальными особенностями.

У «Пежо» спереди «перевертыш» «Шова», а он на наших дорогах ведет себя гораздо лучше, чем обычный телескоп «Пайоли», что у «Ямахи». Подтверждение этому придет при прохождении поворотов по неровному полотну: руль «Ямахи» дробит, а «Пежо» словно не замечает «терки». Нам не удалось «пробить» «Шову», тогда как «телескоп» «Ямахи» сработал до упора на 15-сантиметровой колдобине. По эффективности же торможения впереди «японец»: в силу особенностей настроек тормозной системы, большей массы и более универсальной дорожной резины «Пежо» при синхронном замедлении заметно дальше уползает вперед. Впрочем, субъективные оценки обеих машин самые положительные.

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тут были комменты. RIP!






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