Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События МакРей: возвращение на Дакар




МакРей: возвращение на Дакар
6 Мая 2020
Теги: авто

Неутомимый Колин МакРей снова поедет Дакар. Он уже дважды, в 2004 и 2005 годах, стартовал на знаменитом марафоне в составе заводской команды Nissan и даже выиграл четыре спецучастка.

Теперь шотландец подписал контракт с конюшней X-Raid где заменит немку Ютту Кляйншмидт. Штурманом МакРея, как и два года назад, станет Мария Кристина Тернер. Первое выступление шотландско-шведского экипажа за новую команду состоится в ноябре на гонке UAE Desert Challenge.

На Дакар-2008 X-Raid выставит три машины. Компанию МакРею составят Нассер Аль-Аттийях и Жерлен Шишери. Техника прежняя — BMW ХЗ СС с трехлитровыми турбодизелями. Интересно, что команда при поддержке американской компании AlgoDyne планирует перевести свои автомобили на биотопливо и будет носить название AlgoDyno Green Powei Racing!


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Реформация продолжается... - . (+43)
Gardenshop: минитракторы... - . (+48)
Арабский вариант... - . (+50)
Английская трасса... - . (+67)
В правильном направлении... - . (+70)
Особенности трансмиссии Газели... - . (+68)
Неудобный партнер... - . (+107)
Евросерия Ф-3: флегматик проти... - . (+97)
Магазин мотозапчастей Automoto... - . (+104)
Команда Renault F1 - . (+100)
Работа в команде - . (+111)
Автомобильные двигатели ЗМЗ-71... - . (+92)
Автомобильный двигатель ЗМЗ-14... - . (+98)
Ремонт и продажа авто турбин... - . (+122)
Сократите транспортные расходы... - . (+110)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке