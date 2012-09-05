Неутомимый Колин МакРей снова поедет Дакар. Он уже дважды, в 2004 и 2005 годах, стартовал на знаменитом марафоне в составе заводской команды Nissan и даже выиграл четыре спецучастка.

Теперь шотландец подписал контракт с конюшней X-Raid где заменит немку Ютту Кляйншмидт. Штурманом МакРея, как и два года назад, станет Мария Кристина Тернер. Первое выступление шотландско-шведского экипажа за новую команду состоится в ноябре на гонке UAE Desert Challenge.

На Дакар-2008 X-Raid выставит три машины. Компанию МакРею составят Нассер Аль-Аттийях и Жерлен Шишери. Техника прежняя — BMW ХЗ СС с трехлитровыми турбодизелями. Интересно, что команда при поддержке американской компании AlgoDyne планирует перевести свои автомобили на биотопливо и будет носить название AlgoDyno Green Powei Racing!