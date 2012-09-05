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Макияж для быка
14 Мая 2020
Теги: авто

Доработка Lamborghini Murcielago LP640 — работа неблагодарная. Ведь он и появляется наиболее радикальным вариантом модели за семь лет ее эволюции. Но Рихард Хаманн все-таки нашел, что улучшить предлагает новое аэродинамическое оформление купе. По словам авторов, оно позволяет увеличить действующую на автомобиль прижимную силу. В обвес входят увеличенный передний спойлер, заднее антикрыло, новые фальшпороги и задний диффузор. Кроме того, здоровенные коробчатые воздухозаборники позади кабины и на крыше напоминают о легендарном предшественнике — Lamborghini Diablo GT. Все детали могут быть изготовлены на выбор из стеклопластика либо карбона.

Еще в запасе у герра Хаманна громогласная прямоточная выхлопная система со спортивными катализаторами, оригинальные многоспицевые колесные диски Edition Race диаметром 20 дюймов с вороненой центральной частью и отделка салона с повсеместным использованием карбона. Цена? Лучше не спрашивать...

Без фанатизма

Немецкая фирма Selleners Sport, принадлежащая гонщику Ральфу Келленерсу, занимается тюнингом автомобилей BMW уже 24 года. Последняя разработка компании пакет доработок для одной из наиболее мощных модификаций «трешки — BMW 330i. Аэродинамический пакет, созданный немцами, включает в себя стандартный набор — передний спойлер, фальшпороги, накладки на задний бампер и спойлер на крышку оагажника. 19-дюймовые диски модели Las Vegas 2 — также собственная разработка компании Келленерса, которая занимается производством колес с 1991 года. Есть у фирмы из города Динслакен и варианты доработки подвески, и комплект усиленных томозов. Двигателю, рядной трехлитровой атмосферной «шестерке», в Kelleners Sport готовы нарастить на 0.2 литра рабочий объем, увеличив мощность с 272 до 306 л.с. Со снятым ограничителем скорости такая трешка способна набрать 278 км/ч.


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