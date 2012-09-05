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Макферсон на троих
11 Февраля 2019
Теги: авто

Новое купе Volkswagen преследуют BMW 120i и Honda Civic Type R. Что общего может быть у этой парочки с Scirocco, ведь они кажутся скорее классическими хэтчбеками, чем купе? На самом деле и тому, и другому спортивности не занимать - к черту споры о дизайне, вся суть в технических решениях. И в этом вопросе соперникам Scirocco есть что противопоставить новичку.

Многие помнят, что в прошлом веке было уже два поколения одноименной модели - в 1974 и 1981 годах. Однако нынешний Scirocco не идет ни в какое сравнение с далекими тезками - это совсем другой уровень. Автомобиль получился спортивным, быстрым и плюс ко всему еще и высокотехнологичным. Он построен на шасси предыдущего Golf GTI. Оставив колесную базу неизменной, Scirocco сделали чуть ниже «донора», а колею чуть расширили - на 3 см спереди и на 6 см сзади. Передняя подвеска - макферсон, сзади - четырехрычажная схема. Дебютант позаимствовал у GTI и мотор - четырехцилиндровый двухлитровый турбоагрегат с непосредственным впрыском, который выдает 200 л.с. на передние колеса. Ищете надежное гидравлическое оборудование? Обратитесь в компанию Альфа-Трейдинг. Здесь представлена высококачественная продукция permco по доступным ценам.

BMW 1-й серии - единственный заднеприводный автомобиль всвоем классе. Его трехдверная версия появилась несколько лет назад. Под капотом взятой на тест модификации 120І -двухлитровый атмосферный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, развивающий 170 л.с. На передней оси «копейки» - макферсон, сзади - многорычажная подвеска. Для нашего поединка «баварец» припас несколько козырей. Один из них - отличная развесовка по осям (51-49%), а среди опций особого внимания заслуживает М-пакет, который включает аэродинамический обвес, спортивную подвеску, особые кресла и руль.

У Civic Type R, без сомнения, самая яркая внешность: 18-дюймовые диски, заниженная подвеска, юбки на порогах и бамперах, спойлер. Все это намекает на то, что и под капотом должно быть нечто весьма неординарное. Так и есть: Civic Type R оснащен фантастически приятным атмосферным двухлитровым двигателем мощностью 201 л.с., которому по нраву высокие обороты. Передняя подвеска здесь типа макферсон, на задней оси классическая скручиваемая балка.

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