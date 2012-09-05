Магнитотерапия – популярная методика оздоровительного лечения, основанная на воздействии магнитных полей на организм на молекулярном и клеточном уровнях. В зависимости от показаний, применяют переменное или постоянное магнитное низкочастотное поле. Под его воздействием, в организме происходит биологический резонансный эффект – благодаря свойству магнита изменять молекулярные растворяющие свойства воды. Магнитотерапия в санатории «Альфа Радон» направлена на снятие болевого синдрома и воспаления при многих заболеваниях:
- Мочеполовой системы (бесплодие, цистит, воспаления различного характера);
- Сердечно-сосудистой системы (гипертония, ишемия);
- Желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит);
- Опорно-двигательного аппарата, в том числе при ушибах, травмах, переломах и их последствиях;
- Дерматологических (экзема, нейродермиты, дерматозы);
- Эндокринных (нарушения веса, гормональные сбои);
- Неврологических (нарушения сна, невропатии, депрессия, упадок сил);
- Дыхательной системы (астма, бронхит);
- Кровеносной системы (анемия, тромбофлебит, варикозное расширение вен).
Влияние процедуры на организм
Под воздействием магнитного поля образуются вихревые токи, которые способствуют регенерации тканей, выводу токсических веществ из организма, а также поднятию иммунитета, благодаря повышению уровня лимфоцитов и фагоцитов в крови. Положительное воздействие заметно уже после первой процедуры.
Магнитолечение оказывает противовоспалительное, седативное, спазмолитическое, противоотечное воздействие и снимает даже хронический болевой синдром. Магнитно-волновая терапия в Беларуси в санатории «Альфа Радон» отличается высокой безопасностью и эффективностью. Процедура хорошо переносится, не дает побочных эффектов и доступна по цене.
Противопоказания
Магнитно-волновое лечение не назначается при:
- Низком давлени.
- Системных заболеваниях кровеносной системы, склонности к кровотечениям.
- Онкологии.
- Ношении кардиостимулятора.
- Беременности.
- Острых психических заболеваниях.
Лечение и отдых в санатории
В Медикал&СПА «Альфа Радон» применяются несколько видов магнитотерапии:
- Магнитостимуляция – метод лечения с помощью импульсного воздействия со сменой интенсивности и частоты поля. Эффективен при снижении воспаления, боли и заживлении тканей.
- Полостная и местная магнитотерапия – вид физиотерапевтического лечения при постоянном воздействии магнитного потока определенной частоты.
Приглашаем пройти курс физиотерапевтического лечения в нашем санатории с использованием современного оборудования «АндроСПОК», «Алмаг-01», «Сета», «Унилор», «Ортоспок», «Магнитототурботрон».
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