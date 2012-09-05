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Магнитотерапия в санатории «Альфа Радон»
11 Ноября 2021

Магнитотерапия – популярная методика оздоровительного лечения, основанная на воздействии магнитных полей на организм на молекулярном и клеточном уровнях. В зависимости от показаний, применяют переменное или постоянное магнитное низкочастотное поле. Под его воздействием, в организме происходит биологический резонансный эффект – благодаря свойству магнита изменять молекулярные растворяющие свойства воды. Магнитотерапия в санатории «Альфа Радон» направлена на снятие болевого синдрома и воспаления при многих заболеваниях:

  • Мочеполовой системы (бесплодие, цистит, воспаления различного характера);
  • Сердечно-сосудистой системы (гипертония, ишемия);
  • Желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит);
  • Опорно-двигательного аппарата, в том числе при ушибах, травмах, переломах и их последствиях;
  • Дерматологических (экзема, нейродермиты, дерматозы);
  • Эндокринных (нарушения веса, гормональные сбои);
  • Неврологических (нарушения сна, невропатии, депрессия, упадок сил);
  • Дыхательной системы (астма, бронхит);
  • Кровеносной системы (анемия, тромбофлебит, варикозное расширение вен).

Влияние процедуры на организм

Под воздействием магнитного поля образуются вихревые токи, которые способствуют регенерации тканей, выводу токсических веществ из организма, а также поднятию иммунитета, благодаря повышению уровня лимфоцитов и фагоцитов в крови. Положительное воздействие заметно уже после первой процедуры.

Магнитолечение оказывает противовоспалительное, седативное, спазмолитическое, противоотечное воздействие и снимает даже хронический болевой синдром. Магнитно-волновая терапия в Беларуси в санатории «Альфа Радон» отличается высокой безопасностью и эффективностью. Процедура хорошо переносится, не дает побочных эффектов и доступна по цене.


Противопоказания

Магнитно-волновое лечение не назначается при:

  1. Низком давлени.
  2. Системных заболеваниях кровеносной системы, склонности к кровотечениям.
  3. Онкологии.
  4. Ношении кардиостимулятора.
  5. Беременности.
  6. Острых психических заболеваниях.

Лечение и отдых в санатории

В Медикал&СПА «Альфа Радон» применяются несколько видов магнитотерапии:

  • Магнитостимуляция – метод лечения с помощью импульсного воздействия со сменой интенсивности и частоты поля. Эффективен при снижении воспаления, боли и заживлении тканей.
  • Полостная и местная магнитотерапия – вид физиотерапевтического лечения при постоянном воздействии магнитного потока определенной частоты.

Приглашаем пройти курс физиотерапевтического лечения в нашем санатории с использованием современного оборудования «АндроСПОК», «Алмаг-01», «Сета», «Унилор», «Ортоспок», «Магнитототурботрон».

Забронировать путевку с лечением в санаторий с магнитотерапией – https://alfaradon.by/treatment/procedury/magnitoterapija можно на сайте. Медикал&СПА «Альфа Радон» также оказывает услуги по организации отдыха без лечения в комфортабельных номерах санатория.


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