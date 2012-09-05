Когда-то азартным натурам приходилось наслаждаться одними лишь костями. Это было обусловлено тем неоспоримым фактом, что у наших далеких предков не было других азартных развлечений. Что же касается самой азартной индустрии, она стала развиваться всего несколько веков тому назад. В античные времена или же средневековье любое развлечение, связанное с азартом считалось прерогативой элиты. Да и как мог простой крестьянин позволит себе роскошь ставить деньги на какую-то карточную партию. Таких средств у него просто не было. А богатеи и феодалы порой проматывали целое состояние, чтобы удовлетворить свой азартный характер. Однако времена менялись и вскоре удалось изобрести такие настольные игры, которые обошли по популярности даже знаменитые карты. Такой игрой была рулетка, которая считалась тогда чудом техники. Поэтому большинство азартных персон переключилась с карт на рулетку. Хотя настоящую революцию в азартной индустрии произвело американское изобретение Либерти Белл или же Колокол Свободы. Это был первый образец слот-машины механического действия, который радовал геймеров невероятными к тем временам возможностями. Соответственно и поклонников у этого автомата тогда появилось очень много. Постепенно такие слот-машины перекочевали в реальные казино, которые постоянно были забиты геймерами и зеваками. Именно с тех времен начался настоящий бум гемблинг-индустрии. Люди просто штурмовали игорные заведения, в надежде добиться искомой комбинации и получить достойное вознаграждение.

Несмотря на это настоящая революция гемблинг-индустрию ожидало с концом двадцатого столетия. На место громадных механических аппаратов пришли программные продукты - виртуальные слот-эмуляторы, которым не требовалось места, а их пользователям - выполнения всяких унижающих глупых формальностей. Такие слот-автоматы стали доступными онлайн, то есть дистанционно. Это позволило азартной публике избавиться от необходимости поиска наземных заведений, простаивания в очередях или же унижения перед охраной. Подобный прорыв сделал гемблинг общедоступным.

Сейчас играть вулкан бесплатно игровые автоматы 777, которые являются абсолютными виртуальными аналогами своих механических "предков", именуемых однорукими бандитами, насладиться фантастическим гемблингом сможет любой пользователь. Для этого не нужно даже выполнения регистрационной процедуры в названном сетевом заведении. Достаточно активировать формат демо и вы сумеете наслаждаться головокружительными сессиями абсолютно бесплатно. Соответственно и поклонников у виртуального гемблинга с каждым днем становится все больше.

