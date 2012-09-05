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M3Cargo: импорт китайских товаров
22 Февраля 2021

Сегодня бизнес по импорту китайских товаров на украинский рынок развивается очень стремительно. С Поднебесной сотрудничают не только крупные компании, но и начинающие предприниматели, в распоряжении которых небольшой капитал. Отдельно следует сказать о простых потребителях, которые заказывают в этой стране разные аксессуары для мобильников или технику. Даже корпорация Apple перебрасывает в Китай свои производства, сокращая тем самым себестоимость продукции. Прямые закупки товаров в этой стране, у предпринимателей появляется возможность экономии до 25 процентов, благодаря чему уменьшается себестоимость товаров во время реализации на украинском рынке без всякого ухудшения качества. Выгода варьируется в зависимости от выбранного бизнесменом типа товара.


Новые возможности

Компания M3Cargo https://m3cargo.com/ru/dlya-nachinayushchikh/ предлагает заинтересованным китайским импортом компаниям или индивидуальными предпринимателям новые возможности. Здесь любой желающий сможет получить услуги, помогающие наладить поставки от китайских производителей. Компания гарантирует каждому заказчику соблюдение сроков доставки и качество продукции своими деньгами. Каждая партия товаров проходит официальную процедуру таможенного оформления. Работая с китайскими производителями, необходимо знать и учитывать разные нюансы, которые известны только профессионалам, представляющим компанию M3Cargo. 

Для доставки китайских товаров в украинские порты компания использует морской транспорт. Воспользоваться такой возможностью могут не только ООО, но и физлица или ФЛП. Чаще всего услугами M3Cargo пользуются украинские торговые компании и производители, закупающие китайское оборудование или другие товары для дальнейшей перепродажи или же для своих производственных цехов. Также в услугах импорта китайских товаров нуждаются люди, покупающие их для собственных нужд. В любом случае опытный персонал компании окажет всяческую юридическую, таможенную и налоговую поддержку, а также позаботится о своевременной доставке заказанных грузов.

М3Cargo является партнером торговых и производственных компаний по вопросам внешнеэкономической деятельности. Профессиональная команда компании помогает субъектам среднего или же малого бизнеса развиваться, предлагая им безопасную закупку китайского оборудования, сырья или же товаров. В распоряжении заказчиков налаженный сервис доставки по всей Украине. Здесь можно получить помощь в открытии новых направлений бизнеса и услуги по аудиту закупок. Представители M3Cargo позаботятся о снижении себестоимости товаров, выполняя прямые закупки у китайских производителей без участия посредников.

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