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Lynx Великобритания
26 Сентября 2019
Теги: авто

Фирма Lynx специализируется на изготовлении копий спортивных и гоночных автомобилей Jaguar 30-40- летней давности, которые сегодня можно использовать для повседневных поездок или для соревнований. Все они, на самом деле, настоящие копии, так как на них в точности воспроизведены все детали внешнего оформления до мельчайших подробностей. Например, на репликаре знаменитого гоночного Jaguar-D даже форма, число и расположение заклепок на алюминиевом кузове полностью совпадают с оригиналом. Вместе с этим, Lynx по заказу клиентов предлагает автомобили с иными кузовами, что особенно заметно на спортивных Jaguar-E, получивших обозначение Lightweight. Они предлагаются как купе или родстер со съемной жесткой крышей. Все машины оснащены современными агрегатами, которые сам заказчик свободен выбрать по рекомендациям фирмы. Единичное производство и высокое качество сказываются на стоимости продукции: Jaguar-D в любом исполнении ниже чем за 250000 немецких марок приобрести невозможно. Фирма также предлагает универсал Eventer на базе спортивного Jaguar XJS с огромным багажным отсеком (объем 1103 дм3при сложенных задних сиденьях). При этом багажник отделан великолепной кожей Connolly и высококачественной шерстяной тканью.

Marcos Великобритания

Недалеко то время, когда фирма Marcos будет праздновать свое 30- летие. В том бизнесе, который она выбрала, это немалый срок. Фирма начинала с производства простеньких спортивных машин с кузовом из фанеры, предлагавшихся в наборе деталей для сборки силами покупателя. Пройдя через многочисленные финансовые трудности, Marcos постепенно вошла в число наиболее престижных английских компаний, выпускающих классические британские спортивные автомобили. Сейчас фирма предлагает несколько моделей с похожими стеклопластиковыми кузовами на единственном шасси с пространственной трубчатой рамой. В гамму входят спортивные Mantara, LM и Mantis, отличающиеся только двигателем и отдельными деталями. Модели LM и Mantara снабжаются 3,9-литровыми V-образными 8-цилиндровыми двигателями от автомобиля Land Rover в стандартном исполнении мощностью 190 л.с. или в форсированном, с увеличенным до 5 л объемом и мощностью 320 л.с. Mantisоборудован V-образной “восьмеркой" Ford Mustang с 4-клапанной головкой блока мощностью 352 л.с. Все автомобили предлагаются с кузовами “купе" или “родстер". Фирма собирает также особо мощные исполнения для участия в престижных многочасовых гонках спортивных прототипов.


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