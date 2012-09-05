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А для этого идеально подойдет виртуальный слот-аппарат Lucky Drink, который в оригинальной версии представлен по ссылке http://777vulcancasino.com/lucky-drink/. Запуская подобный эмулятор каждый гемблер получает возможность насладиться прекрасной сюжетной линией. Он особенно понравится любителям пива. Запуская Lucky Drink, вы попадете в виртуальный пивной бар, где сможете напиться до чертиков. Внешне такой бар очень напоминает дешевую забегаловку, которая расположилась в подвале. Поэтому здесь создана идеальная атмосфера, чтобы полностью расслабиться и насладиться великолепным напитков.

Что же касается символики, использованной разработчиком на барабанах Lucky Drink, здесь вы будете встречаться с изображениями бармена или же посетителя, который самостоятельно наливает себе божественный напиток. А в качестве компаньона этого посетителя представлено изображение милого кота, который удобно уселся в котелке и держит бутылочку. Кроме этого использованы изображения бокалов, бочек, ящиков из под пивных бутылок, а также различных закусок, которые лучше всего подходят к этому хмельному напитку. Lucky Drink является пятибарабанным и девятилинейным слот-аппаратом. Кроме этого он обладает бонусной игрой, позволяющей увеличивать вероятность получения желаемых комбинаций.

