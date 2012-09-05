Всякий русский любит застолья, посидеть в веселой компании, насладиться вкусом пива и ирландского виски. Наблюдая, при этом, за обслуживающими официантками. Lucky Drink позволяет азартным гэмблерам соединить удовольствие от игры на аппарате с приятными мужскими ассоциациями. Слот Лаки Дринк на сайте http://azcasgame.ru/98-lucky-drink.html позволяет развлекаться на трех уровнях. Игровой автомат обладает пятью барабанами и девятью игровыми линиями. Гэмблер самостоятельно определяет, какое количество линий будет активировать. Выигрышная линия включает от трех одинаковых символов, один из которых должен находиться на крайнем барабане. На игровой линии собирается максимум пять элементов. Аппарат Lucky Drink принимает ставки до 335 монет. Коэффициент комбинации зависит от значимости выпавшего символа.

Что предлагает клуб?

В Чертях наибольший коэффициент выражается в бочке Виски – мечте ценителя напитка. Данный символ предлагает коэффициенты от сотни до десяти тысяч. В клубе Вулкан можно набираться опыта в игре совершенно бесплатно. Игровой автомат Черти при выпадении выигрышной комбинации предоставляет геймеру возможность в два раза повысить призовой фонд. Для этого на аппарате необходимо старшую карту из четырех представленных. При правильном угадывании выигрыш повышается в два раза, при проигрыше счет обнуляется. Если считаете, что у дилера карта сильнее, откажитесь от риск игры. Если выиграли, игру можно повторить. Игровой автомат позволяет играть без проигрышей. Если увидите черта с вилами в количестве трех, игра перейдет на бонусный уровень, где геймеру предстоит поочередно открывать бочки.



Какие особенности игры Черти?

Под бочками находятся предметы, за которые предоставляются бонусные коэффициенты. Раунд заканчивается, если под бочкой появляется «It s all over», но выигрыш сохраняется. Поклонникам азарта известно, насколько сложно сегодня насладиться игрой на слотах, поскольку заведения контролируются государством. Так как добраться до места игры сложно, следует выбрать альтернативу – игровые слоты на сайте azcasgame.ru, которые позволят насладиться игрой без проблем, поскольку аппараты ресурса доступны везде. Здесь представлено множество аппаратов, позволяющих комфортно провести досуг. Среди представленных слотов свежие релизы от популярных производителей, а также традиционные классические аппараты. Ассортимент ресурса постоянно расширяется.