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Лучшие слоты в казино Миллион
27 Мая 2019
Теги: Игры

Игровой автомат Golden Grimoire — это одна из самых крутых игр благодаря таинственной теме о темной магии. Что касается бонусов, есть много вещей, чтобы с нетерпением ждать. Таинственные символы, бесплатные спины бонус и RTP 96,44 процента, безусловно, сделает ваш день.

Один из самых сочных онлайн-слотов года в казино Миллион, Fruit Case удовлетворит вашу тягу к чему-то свежему и веселому. Эта игра с пятью барабанами и 20 линиями выплат имеет одну интересную бонусную функцию. Как только вы нажмете выигрышную комбинацию, все счастливые символы исчезнут. Это позволяет новым изображениям занять свое место, тем самым создавая счастливые комбинации, которые имеют множитель до x8.

Archangels: Salvation — это один из самых удивительных мобильных слотов NetEnt, в который можно играть тут. Игровой автомат с шестью барабанами и 100 линиями выплат, в котором добро побеждает зло. Игроки могут наслаждаться эпической и визуально привлекательной битвой между добром и злом, принимая стороны. С бесплатными спинами и дикими бонусами, эта игра становится интересной очень быстро. Ангелы и демоны — самые полезные символы, дающие игрокам 150 монет за пять на линии выплат. Один состоит из двух нижних рядов на наборе катушек, а другой состоит из двух верхних рядов.

Если любите традиционные слоты онлайн-казино Миллион, то Fruit Spin — это правильная игра для вас. Гаминатор имеет пять барабанов и 40 линий выплат. Две самые привлекательные функции в слоте Fruit Spin — счастливые колеса и бесплатные спины. Счастливые колеса срабатывает, когда часть 3 х 3 символ разброса попадает на барабанах. Данные значения вознаграждают игроков наличными, но также может запускать бесплатные спины. Аппарат вознаграждает игроков как минимум пятью бесплатными спинами и возможностью получить дополнительный символ спина, который вознаградит гэмблера свободными прокрутками.

Играйте в Gonzo’s Quest, чтобы искать потерянные сокровища в Затерянном городе золота. Gonzo's Quest — захватывающая игра NetEnt в казино Миллион с потрясающей функцией лавинных Барабанов, которая может вознаградить игроков серьезными денежными призами. Это простая игра с пятью барабанами и 20 линиями выплат. Gonzo's Quest также имеет бонус свободного падения, который вознаграждает игроков до 10 бесплатных вращений, вызванных тремя символами разброса свободного падения. Каждая победа увеличит множитель, и эта функция также вызовет Гонзо, центральную фигуру в этой игре, которая будет выступать для игроков во время бонусного раунда.


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