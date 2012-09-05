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11 Июля 2018
Теги: Игры

Первый этап игры в казино slots-w.com/slots начинается тогда, когда разобраны все фишки. Если последнюю фишку взял игрок, выбывший из игры, то текущий круг переходит уже во вторую стадию. Теперь участник, результат которого ближе всего к сумме 16, кладет один фишку на середину стола. При ничьей фишки никто не возвращает. Игрок, который первым избавился от всех своих фишек, становится победителем. Если некоторым участникам удалось не получить на первой стадии игры ни одной фишки, то они сразу становятся победителями. Если играют в слоты онлайн, то игра продолжается до тех пор, пока фишки остаются у одного игрока. Он и становится проигравшим.

Тактика

В предшествующем слоте «Макао» сумма каждого броска складывается с вашим результатом и общая сумма постоянно увеличивается. Если при игре в «Шестнадцать» вы снова бросаете кости, то ваш результат может ухудшиться с двойной вероятностью: общая сумма может уменьшиться или превысить 16. Вы должны по-разному подходить к обеим стадиям игры. На первом этапе игры вам необходимо получить средний результат. Чем больше игроков участвуют в игре, тем больше у вас шансов, что результат ниже среднего будет у другого игрока, и тем меньше риск, на который вам приходится идти. Выход из игры - это катастрофа, за которую в качестве штрафа игрок получает одну фишку.

На втором этапе ситуация меняется. Чтобы выиграть, вы должны быть лучше всех. Средний результат вам ничего не даст, поскольку другой игрок может быть лучше и победит вас. Чем больше участников игры, тем выше риск, на который вам приходится идти, чтобы добиться лучших результатов. Вы уверены в себе? Здесь не имеет значения, если ваш результат превысит 16. Следующие рекомендации должны составить основу для ваших тактических приемов. Если вы бросаете еще раз одну кость, то лучше всего, если две другие составляют сумму 9. Это исключает риск выхода из игры и дает вам одинаковые шансы на результат от 10 до 15. Если вы начинаете с суммы ниже 9, то ваши результаты будут хуже. Если начальная сумма выше, то повышается и риск выхода из игры. Если, например, сумма обеих костей составляет 10, то при броске третьей кости результат может быть от 11 до 15 или может произойти катастрофа.

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