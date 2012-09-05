На самом деле абсолютно бесплатных MMORPG игр на champion-casino1.net/best-slot-machines нет. Если они и существуют, то не имеют того качества, которые привлекают толпы игроков. Ведь поговорка о бесплатном сыре никогда еще не теряла своей актуальности. Однако относительно бесплатные программы есть. Сейчас их чаще называют Free2Play играми, и существуют они почти во всех игровых жанрах. Суть их заключается в следующем. Игрок абсолютно свободно скачивает дистрибутив программы и устанавливает её на свой компьютер. Далее происходит процедура регистрации на игровом сервере. Все. Вы можете спокойно начать свою игровую деятельность. При этом никакой абонентской платы от вас не потребуется.

Сделаны эти игры по особому принципу. Если ты «нищ» либо скуп, то для достижения любого результата будь добр, потрудись до седьмого пота, даже если на это потребуется целый месяц. Но если в твоем кошельке есть лишние звонкие монеты, то добро пожаловать в магазин, находящийся прямо в игре.

Там за настоящие деньги игроки приобретают виртуальные предметы - оружие и доспехи или необходимые артефакты. Преимущество: хорошо обеспеченный новичок имеет больше шансов выстоять в игре. Например, в гоночной игре Project Torque вы можете сразу же тюнинговать свою машину, купив мощный двигатель, более цепкие шины и другие прибамбасы, с помощью которых вы будете иметь фору перед остальными участниками гонок.

Часто в некоторых играх бесплатные игроки ограничены в чем-то, например, могут владеть всего двумя слотами под персонажей на аккаунт, а также имеют более узкий выбор рас и классов. Впрочем, все недостающее можно докупить.

Бесплатные браузерные игры

К главному преимуществу браузерных игр является их свобода от клиентских приложений. То есть для того, чтобы играть в такие игры, вам не нужно быть привязаным к конкретному компьютеру, а также к своему местоположению. Где бы вы ни находились, вы всегда сможете продолжить свою игру с того места, где вы вышли из неё в последний раз. Для этого нужно всего три вещи: компьютер, безлимитный (желательно) канал связи с Интернетом и браузер. Хотя последний по умолчанию и так присутствует практически в каждой операционной системе.

Но есть и минусы у таких игр. Самым главным недостатком считается графическое отставание от клиентских игр. Но они и не создавались для чистого геймерства. Они больше предназначены для небольшого развлечения в перерывах между работой, когда пользователь не озабочен тем, все ли аддоны установлены на данном компьютере и т.п. Даже такие нюансы, как объявление войны, должны состояться задолго до её начала. При этом у того, на кого напали, останется время для реагирования.