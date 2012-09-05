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Лучшие игровые автоматы 2017
18 Марта 2018
Теги: Игры

Когда стало ясно, что машины, известные в разговоре как «сипаки», больше не имеют аргументов в пользу их присутствия на юридическом рынке (разумеется, помимо казино http://avtomaty2017.com/, где такие устройства функционируют успешно все время), предпринимались попытки адаптировать устройства к применимому закону через самое глубокое отступление случайный элемент (который является определяющим фактором для игрового автомата), чтобы машина не подвергалась ограничениям закона о азартных играх.

Викторина знаний Quizomaty и общий конкурс знаний

Расширение так называемого Quizomatów. Quizomates - это машины, которые выглядят обманчиво, как классические однорукие бандиты, но с элементами ответов на общие вопросы знания, введенные в игровой цикл. Очевидно тривиальные вопросы, повторяющиеся, с возможностью опускать те, за которые игрок не знает ответа.

Национальная налоговая администрация откликнулась на это новое изобретение с широко описанной конфискацией устройств, обвиняя их в том, что они просто притворяются киосками знания и фактически являются игровыми автоматами

Компания, представляющая Quizomats на рынке, пытаясь защитить от таких неприятностей заранее, поручила Варшавскому институту электротехники провести тестирование устройства. Дело в том, чтобы определить, является ли это игровым автоматом в значении Закона о азартных играх.

По данным компании - нет.

По мнению Министерства финансов - да.

После проведения исследовательского института электроники 5 августа 2016 года он высказал мнение, что Quizomat не является игровым автоматом по смыслу Закона. Реакция Министерства финансов четко показала намерения государства в войне против частной азартной игры: 5 декабря 2016 года Министерство финансов выносит решение, в котором признает, что устройство подвержено суровым азартным играм. Десять дней спустя директор отраслевого и местного налогового департамента и налог на игры в министерстве финансов Юстина Пржекочак направляют письмо всем директорам таможенных камер в стране. Он информирует, что министр финансов и развития инициировал производство по вопросу о выдаче разрешения на технические исследования в Электротехнический институт.

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