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Лучшее казино Вулкан Неон - виртуальные развлечения в режиме нон-стоп
5 Февраля 2019
Теги: Игры

В каталогах большинства виртуальных казино Рунета представлен широкий ассортимент азартных развлечений. Среди них есть как классические настольные игры казино, так и виртуальные аналоги одноруких бандитов. Последние представлены в двух категориях: классические слот машины и игровые автоматы современного образца. Рассмотрим особенности слотов старой школы, а также условия выигрышей при вращении их барабанов.

Игровые автоматы классического типа невероятно популярны среди игроков интернет казино вулкан неон бонус. Их легко отличить по специфической тематике: как правило, в таких слотах символы представлены фруктовыми и ягодными картинками, из которых можно составлять призовые последовательности. Классические игровые автоматы имеют ряд отличий от слотов современного типа. Прежде всего, такие слоты можно отличить по характерной для них упрощённой структуре. Как правило, в классических одноруких бандитах есть только три барабана и пять линий выплат, которые являются активными по умолчанию. Такая структура определяет некоторые особенности условия выигрышей. Например, если в современных слотах призовыми считаются комбинации из 3, 4 и 5 одинаковых картинок, то в слотах старой школы выплаты производятся только за цепочки из 3 совпадающих изображений. При этом, такие последовательности имеют самые высокие коэффициенты. Таким образом, в современных слотах цепочки из 3 картинок могут оплачиваться ниже, чем в игровых автоматах старого образца.

Современные слоты в казино Вулкан Неон могут содержать картинки обычного и специального типа. Специальная символика может быть предусмотрена и в классических одноруких бандитах, однако это, скорее, исключение, чем правило. Обычно в слотах старой школы предусмотрены лишь обычные символы, из которых можно составлять выигрышные комбинации, содержащие три одинаковых элемента. Надо заметить также, что классические игровые автоматы могут иметь один или несколько бонусных раундов, если таковое предусмотрено их правилами. Иногда в слотах старой школы заложена возможность совершения бесплатных прокруток барабанов. Иногда в таких игровых автоматах есть анимированные бонусные игры. Однако призовые режимы в казино Вулкан Неон гораздо чаще встречаются именно в современных одноруких бандитах, которые также имеют расширенную структуру из девяти линий выплат и пяти катушек. В классических слотах выигрышные комбинации являются однородными, а в современных могут состоять из обычной и специальной символики.


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