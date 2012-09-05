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Лучше предупредить, чем лечить
18 Апреля 2021
Теги: авто

Любимая поговорка всех врачей мира "лучше предупредить, чем лечить" всегда и при любых обстоятельствах остается актуальной. Равно как и универсальной. Применительно к автомобилю это означает: если не пренебрегать знаниями, накопленными в ходе многочисленных экспериментов в различных испытательных лабораториях мира, и подготовленными на их основе различными рекомендациями, можно избежать аварии, или хотя бы свести к минимуму степень травматизма при ней.

Разумеется, решающую роль все равно играют внимание водителя и техническое состояния автомобиля. Однако нет никаких гарантий, что при соблюдении и того, и другого на вашем пути не возникнет пешая или иная неожиданность и не вынудит вас резко изменить маршрут в сторону ближайшего фонарного столба. (Читайте также статью "Сохрани себя сам" в этом номере).

Жесткий каркас салона в комбинации со сминаемыми багажным и моторным отсеками, высокопрочные металлические балки в дверях, АБС, электронная система противоскольжения и блокировки дифференциала, усовершенствованные подвески, шины с высокими сцепными свойствами, ремни и подушки безопасности, подголовники - все это представляет собой интегральную систему активной и пассивной безопасности самого ценного, что есть в автомобиле, его пассажира. Однако, эффективность этой системы может резко снизиться при невыполнении некоторых из заложенных в ее основу элементов.


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