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Лучше нового: даем старому автокреслу вторую жизнь
6 Декабря 2019

Машина не роскошь, а средство передвижения, покупка и обслуживание которого тем не менее влетают в копеечку. Но, поскольку менять их как перчатки не получается, приходится работать над тем, что есть. И если копаться в моторе, рихтовать и красить проблемные участки без профессиональных навыков и прямых рук нет смысла, то усовершенствовать салон не так уж сложно. Начать стоит с сидений.


Корректор осанки: дорабатываем эргономику

Дело даже не в том, что после длительной и активной эксплуатации кресло теряет свои формы. Все еще хуже: большинство сидений в бюджетных и даже в некоторых дорогих авто изначально далеки от стандартов эргономики. Именно поэтому дискомфорт становится вашим попутчиком в любой более-менее длительной поездке.

Что делать — покупать новое кресло? Если есть лишние средства, да. А если не привыкли бросать деньги на ветер, то ваш выбор — ортопедическая накладка на кресло DRIVER HELP. Закрепленный на спинке и повторяющий анатомические изгибы спины, этот корректор осанки решает 2 ключевые проблемы позвоночника:

  • Стабилизирует грудной отдел. Грамотная поддержка избавляет от лишней нагрузки, а вместе с ней — и от скованности легких. Вы дышите полноценно, мозг получает достаточно кислорода, а это ключ к должной внимательности за рулем.
  • Снижает давление на поясничный отдел. Именно на этот участок приходится основная нагрузка, уже вскоре порождающая ноющую боль. Но с корректором осанки вы привыкните сидеть не уставая.

Наполнитель из упругого и долговечного эластомера, обивка из экокожи и 6 цветов на выбор — такие корректоры найдете на сайте компании KULIK SYSTEM, а также в фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Реутове, Мытищах и Химках.


Чехлы для кресел: преображаем стиль

Новые чехлы на сидения — лучший способ освежить автомобильный «интерьер». А чтобы эффект был еще и долгоиграющим, предпочтите велюру следующие материалы:

  • Жаккард. Даже среди тканей встречаются весьма износостойкие. Этот материал с тонким плетением и прочной основой — лучшее тому подтверждение.
  • Алькантара. Замша, давно и всерьез обосновавшаяся в салонах автомобилей. Короткий ворс существенно увеличивает ее жизненный срок.
  • Экокожа. Искусственный материал нового поколения, отправивший на пенсию всем надоевший дерматин. Отличается не только практичностью, но и эластичностью.
  • Натуральная кожа. Сохранит изначальный вид лишь при должном уходе, зато в плане роскоши у нее конкурентов нет.

Преобразите автомобиль изнутри — и ваши впечатления от езды гарантированно изменятся в лучшую сторону.

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