Азарной публике Вулкан известен, как виртуальное казино. Однако в прошлом году компания запустила букмекерскую версию своего ресурса, которая обрела популярность среди пользовательской аудитории. Это легальная площадка, предлагающая ставки на спортивные и киберспортивные события. Многие эксперты и опытные бетторы сходятся во мнении, что ресурс обладает большими преимуществами по сравнению с конкурентами. Лучшая интернет-платформа Вулкан бет букмекерская контора https://vulcanbet.club/ открыта для любого пользователя. Каждый вновь зарегистрировавшийся беттор получает здесь приветственный бонус, который начисляется сразу после первого пополнения игорного счета.



Букмекер является членом СРО Ассоциации букмекерских контор. Кроме этого ВулканБет является обладателем лицензионной документации, выданной ФНС под номером 30. Ознакомиться с полным пакетом регистрационной документации пользователи могут на официальном веб-сайте виртуального букмекера. Кроме браузерной версии администрация конторы разработало и мобильную версию. Воспользоваться ей может любой владелец мобильного устройства. Для этого нужно лишь скачать аппликацию и установить его на своем гаджете. Для оформления онлайн-ставок новички должны выполнить ряд простых условий.



Прежде всего необходимо пройти легкую регистрационную процедуру на официальном портале конторы. Для этого необходимо указать ряд данных в специальной онлайн-форме. При их вводе следует проявить максимальное внимание и точность. Ошибки могут привести к блокировке профиля без права его восстановления. В случае наличия Киви-кошелька, необходим ввод прикрепленного к нему телефонного номера. На него придет СМС-код, который вводится для активации игорного счета. Следующим шагом является авторизация. Букмекер выполняет идентификацию каждого игрока. Для этого необходимо предоставить ему паспортные данные.



Чтобы оформить онлайн-ставку, требуется пополнение игорного счета. Для этого можно использовать банквоские карточки, счета мобильных операторов или же электронные кошельки наиболее распространенных платежных систем. После завершения регистрационной процедуры беттор получает на игорный счет приветственный бонус. Однако вывести данные средства без отыгрыша не удастся. В распоряжении пользователей услуги круглосуточной службы техподдержки. Ставить на этой интернет-площадке можно любые суммы. Ограничений в данном вопросе здесь нет. Бетторам для онлайн-ставок предоставляется огромный выбор футбольных, баскетбольных, хоккейных и теннисных состязаний. Также ВулканБет принимает пари на киберспортивные дисциплины, такие как Дота2, Стар Крафт, КС:ГО, Лига Легенд и др.