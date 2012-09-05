Предполагалось, что человек проедет трассу, насыщенную коварными поворотами (включая знаменитый зигзаг «собачья нога») и постоянно орошаемую водой на дешевой резине невнятного происхождения, а потом — на «Conti», и поймет, насколько вторая резина лучше первой. Но день заканчивался, наше «полигонное» время — тоже, и процесс запуска листов на трассу немного сбился. Так что у меня все получилось наоборот, отчего эффект, пожалуй, вышел еще более впечатляющим.

Я сначала сделал пару кругов на «Conti», причем на достаточно высокой скорости, с экстренным от- тормаживанием и прочими шутками — и даже расстроился. Обычное кольцо, машина едет куда надо, все предсказуемо и лаже немного скучно. И где экстрим? Может, тут какая система дренажа особая, и веселые фонтанчики воды тут же стекают в невидимые стоки, оставляя трассу практически сухой?

Но вот после SportContact мне достался Focus в китайской обувке — и тут начался форменный цирк! За дело я взялся с тем же энтузиазмом, что и на «Conti» — и тут же улетел с траектории. Машина едет куда угодно, но только не в сторону нужного маневра, удержать ее на траектории архисложно, а торможение заканчивается на гравии... Пришлось по ходу теста кардинально перестраивать всю манеру вождения: вот уж что называется почувствуйте разницу!

Тактика верна

Не скажу, что за один день на «Контидроме» я вот так сразу взял и поверил, что «Continental» — лучшие шины в мире. Но именно нот такая наглядная демонстрация тщательного, кропотливого и увлекательного труда по испытанию шин действительно заставляет по-новому взглянуть на продукцию компании «Continental».