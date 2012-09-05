Конкуренты «Cadillac» — фирмы «Lincoln», «Ріегсе- Arrow», «Packard» — тоже производили автомобили с дюжиной цилиндров в моторе. Это означало очень высокий технологический уровень, и их руководство не считало экономически оправданным замахиваться на шестнадцать цилиндров. Лишь «Магшоп» и «Peerless рискнули взяться за такое.

Надо сказать, корпорация «General Motors», в которую уже входил «Cadillac», была тогда самой богатой в американской автомобильной промышленности. Поэтому она не слишком пострадала от финансового кризиса (депрессии) 1929—1930 годов. А вот компания «Магшоп». не вовремя начав производство машин с мотором V16, обанкротилась уже в 1933-м. У фирмы же «Peerless» дальше постройки опытных образцов дело нс пошло.

Не без смысла

Количество цилиндров в моторе в те времена как ничто другое обуславливало престижность марки на рынке США. Генри Форд лидировал в двадцатые годы с продажей четырехцилиндровых машин Ford-T, а позже Ford- А. Главный его конкурент, фирма «Chevrolet», тогда вышла на рынок с шестицилиндровой моделью. В 1932 году «Ford» ответил ей автомобилем с «восьмеркой»... Аналогичное соперничество в борьбе за покупателя развертывалось и между другими фирмами. Но «Cadillac тогда опередил всех, получив главенство в самом престижном классе автомобилей. Однако создание двигателей с шестнадцатью цилиндрами имело и чисто технический смысл.