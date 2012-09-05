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Все кубинские сигары пропитаны особым климатом островом. Они состоят из лучших табачных сортов, выращенных на плодородной почвы. Мастера табакьеро, которых производят гаваны, используют особые технологии по ферментации листьев табака. Поэтому продукция, которую Остров Свободы распространяет по миру, пользуется сейчас огромнейшим спросом. Такие сигары смело можно назвать эталоном качества. При их курении вы чувствуете прекрасный букет, распознавая при этом все тонкости аромата и неописуемого вкуса. В Los-Cigarros жлающие смогут приобрести подобные кубинские изделия разнообразных марок. А для их получения совсем необязательно посещать магазин или же разные филиалы. Получить их можно прямо по адресу, указанному в онлайн-заявке.

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