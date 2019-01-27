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Lorinser Германия
25 Сентября 2019
Теги: авто

Фирма Lorinser занимается тюнингом наиболее мощных и престижных моделей Mercedes-Benz. В настоящее время главной продукцией является компактный двухместный родстер SLK в более спортивной комплектации, включающей многочисленные дополнения - от новых колесных дисков различных рисунков с диаметром 17 или 18 дюймов до отделки салона из нежной кожи всевозможных оттенков.

Топ-моделью считается кабриолет SL со стандартным 6-литровым двигателем V8 мощностью 394 л.с. и специальным оформлением, включающим новые фары в стиле SLK. Он стоит 245000 немецких марок. Одновременно фирма производит аналогичную переделку другой серийной продукции Mercedes-Benz.

Lumma Германия

Возможности фирмы Lumma по переделке автомобилей практически неограничены. Хотите получить кабриолет на базе старого NSU Prinz или пикап из третьей серии BMW? Lumma сделает все это по вашему желанию. Кроме того, она обновляет устаревший, но все еще популярный автомобиль с кузовом “купе" Opel GT, или улучшит внешность модели Calibra. Но наиболее престижным считается тюнинг современных легковых автомобилей Mercedes-Benz. За 16 недель Lumma превратит купе серии CL в кабриолет, улучшит его внешний вид и интерьер. Привод складного верха механический с ручным приводом или электрический по желанию заказчика. Все работы обойдутся клиенту всего в 105000 немецких марок.

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