В 1991 году, впервые за 70 лет, в корпорации GM столкнулись с денежными проблемами. Дороговизна комплектующих, раздутый и "дорогой" штат во всех семи подразделениях привели к тому, что железные “кони", клейменные этими двумя буквами, стали находить все меньше и меньше почитателей. В малолитражном классе они стоили примерно на $1000 больше, чем такие же автомобили других производителей. Количество лишних людей оценивалось примерно в 200 тысяч человек.

Наверное, руководство понимало, что “рыба гниет с головы”. Поэтому 2 ноября 1992 года правление произвело реорганизацию управления. На посту президента оказался 54-летний Джон Смит. Он привел с собой команду молодых талантливых менеджеров, которые в конце 80-х помогли ему поднять европейское подразделение концерна GM Europe. Одним из “нападающих" в новой команде стал Хосе Лопес де Арриортуа, "король закупок'.

Перед Лопесом стояла задача: до минимума сбить цены на комплектующие, закупаемые GM. Эти цены были одной из причин высокой стоимости автомобилей концерна. У других компаний с поставщиками велась иная политика. Там выпускали дешевые автомобили, и тактика сбивания цен принималась как нечто само собой разумеющееся. Toyota Motor Corp., например, на каждую закупаемую деталь имеет двух конкурирующих поставщиков и имеет возможность целевого выбора. А Crysler сам помогает поставщику удешевить производство.

В этих обстоятельствах Лопесу на должности "шефа по сбиванию цен’ пришлось нелегко. Но он был именно тем человеком, который требовался ‘здесь и сейчас’ - преданным делу и работодателю без особой заботы о своей популярности.

“Инквизитор”, “Лопес ужасный" - так вскоре стали его называть. Проводимая Лопесом политика называлась PICOS (программа усовершенствования и оптимизации цен поставщиков). За первые три месяца в автомобильной столице мира он расторг целый ряд контрактов на поставки и объявил новые торги. Устоявшим в первом раунде предложил снова снизить цены. Он передавал предложения по поставкам любым кандидатам, независимо от их количества, авторитета и давности отношений с GM. Это было не принято в деловом мире, но такая политика принесла плоды: в конце-концов оставался поставщик, предлагающий минимальную цену. А Лопес требовал еще большего! Он утверждал, что стоимость комплектующих можно еще снизить. "Инквизитор’ посылал на завод поставщика команду своих инженеров, которые через 5 дней объясняли удивленным производителям способы снижения затрат на производство.