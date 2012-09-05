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Люксовый кроссовер Ауди SQ5
30 Июня 2021
Теги: авто

Люксовый кроссовер Ауди SQ5 представляет собой спортивный вариант функционального, динамичного и универсального авто. Компания обновила дизайн кроссовера, сохранив при этом узнаваемость модели, но освежив общий стиль. Рестайлинг выполнен с соблюдением принципа производителя - все продумано до мелочей. Audi SQ5 имеет спортивные элементы, а дизайн отличается спортивно-строгими элементами. Воздухозаборники расположены в передней части капота, сочетаясь с восьмиугольной плоской радиаторной решеткой. Эти изделия придают образу SUV смелость и динамичность. А на трубе выхлопов установлены трапециевидные насадки, подтверждающие уникальные динамические свойства модели.

Производитель также использовал органические светодиоды с новыми сценариями освещения. Задние OLED-фонари доступны в 3-х вариантах дизайна. Однако их объединяет одно важное свойство - автоматическое изменение светового рисунка в соответствии с особенностями езды. Необходимо также отметить датчики передвижения, установленные на задних фонарях. Они отвечают за самостоятельное включение находящихся в фарах световых сегментов. Происходит это при приближении объекта к авто на 2 метра. На ускорение данной модификации Ауди требуются считанные секунды. Это характерная черта любого спортивного кроссвера. Что же касается управляемости, она осуществляется с идеальной точностью.

Комплектация Audi SQ5 стандартная, объединяющая полноприводную трансмиссию, распределительную фирменную систему Кватро и 6-цилиндровый двигатель. Водитель может заблокировать полный привод благодаря наличию соответствующей функции. Умный автомобиль самостоятельно распределяет усилие на заднюю или переднюю ось, учитывая сложившуюся дорожную ситуацию. Благодаря этому достигается оптимальная динамика, курсовая устойчивость и хорошая тяга. Не забыли авторы рестайлинга и о пневматической подвеске, имеющей электронную регулировку. Система демпфирования - адаптивная, бесступенчатая. Благодаря данным элементам возможно изменение уровня жесткости амортизаторов и дорожного просвета.

Инженерам удалось создать универсальное авто, позволяющее наслаждаться поездками. Наряду с компактными размерами модель выделяется своей функциональностью и ездовыми характеристиками. Техническое оснащение, электрика и приборы помогают решать водителю любые возникшие задачи. Позаботились разработчики и о комфорте пассажиров. Трехсегментные задние сидения регулируются, откидываясь вперед/назад. Необходимо отметить и функцию ручной настройки высоты авто. Делается это с помощью пневматической подвески. В салоне рестайлинговой модели свободно вмещается 5 человек. Здесь достаточно пространства для данного количества пассажиров, без всякого стеснения или дискомфорта.

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