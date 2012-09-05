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"Люксембургские” автомобили
26 Мая 2019
Теги: авто

Дело в том, что в Бельгии сумма ежегодного налога на автомобиль может достигнуть до $3 тыс., в то время как в Люксембурге максимальный суммарный налог не превышает и $400. Плюс ко всему в Люксембурге нет налога на приобретение автомобиля.

Любой бельгиец может без проблем зарегистрировать свою машину в соседнем государстве. Такую услугу выполняют многочисленные посреднические фирмы. При этом документы оформляются так. будто машины с люксембургскими номерными знаками используются в Бельгии для служебных надобностей этих самых люксембургских фирм. А поскольку в законодательстве не совсем четко прописано, как долго могут находиться и эксплуатироваться в Бельгии машины с иностранными номерами, то раскатывают на них годами. В результате, как сообщает бельгийская а “Суар", казна страны ежегодно недосчитывается примерно $30 млн.

Правда, сейчас бельгийские власти объявили войну легковым "люксембургским” автомобилям и накладывают беспощадный штраф на их владельцев.


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