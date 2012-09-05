Оборудование для производств в лизинг

Производственное оборудование - основные средства предприятия, выполняющие главную функцию для выпуска различной продукции. Оно бывает:

Специализированным, для определённой отрасли, например, для текстильной (вязальные, швейные машины);

Многоцелевое – используется во многих хозяйственных сферах (станки фрезерные, токарные и т. д.).

Ни одно хозяйство не обходится без производственных мощностей. Это, важная и дорогостоящая составляющая основных фондов. Лизинг производственного оборудования способен поддержать малый и средний бизнес на определённом этапе деятельности.









Преимущества лизинга производственного оборудования

Финансовая аренда выгодно отличается от кредитов банка:

На приобретаемое имущество не надо предоставлять обеспечение.

Оформление сделки сокращено до 5 дней.

Платежи по лизингу относятся на издержки, за счёт этого снижается налог на прибыль. А также есть возможность возмещения НДС.

Удобный график ежемесячных траншей, с учётом пожеланий плательщика, в отличие от банковских займов. Ускоренное начисление амортизации, применяется повышенный коэффициент (не более 3).

Снижение цены оснащения, благодаря партнёрским программам лизингодателя.

Приобретается оборудование новое и б/у, срок которого не превышает 5 лет. Клиент может выбрать его самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам фирмы.





Где можно получить услугу

Заключать договор финансовой аренды лучше в надёжной компании "Ураллизинг", зарекомендовавшей себя, как профессионал на рынке лизинговых услуг. Здесь находят индивидуальный подход к каждому покупателю. Разработаны две схемы финансирования: "Стандарт" и "Экспресс".

Оформить лизинг оборудования для производства могут как новые, так и делавшие это ранее юридические лица и ИП.





Условия заключения соглашения

Заявитель - юридическое лицо, функционирующее свыше 12 месяцев.

Минимальный размер аванса 20%.

Срок договора лизинга до 60 месяцев.

Заключение контракта за 5 дней.

Для заказчиков, обратившихся повторно, действует пакет "Экспресс", с персональным подходом.

Отправить заявку на лизинг производственного оборудования можно через личный кабинет. Зарегистрируйтесь на сайте организации и воспользуйтесь доступным функционалом кабинета.

Специалисты "Ураллизинг" помогут подобрать машины и механизмы, дадут ответ на появившиеся вопросы, оформят документы.



