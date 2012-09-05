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Лизинг производственного оборудования от компании "Ураллизинг"
13 Мая 2020

Оборудование для производств в лизинг

Производственное оборудование - основные средства предприятия, выполняющие главную функцию для выпуска различной продукции. Оно бывает:

  • Специализированным, для определённой отрасли, например, для текстильной (вязальные, швейные машины);
  • Многоцелевое – используется во многих хозяйственных сферах (станки фрезерные, токарные и т. д.).

Ни одно хозяйство не обходится без производственных мощностей. Это, важная и дорогостоящая составляющая основных фондов. Лизинг производственного оборудования способен поддержать малый и средний бизнес на определённом этапе деятельности.

фрезерный станок в лизинг


Преимущества лизинга производственного оборудования

Финансовая аренда выгодно отличается от кредитов банка:

  • На приобретаемое имущество не надо предоставлять обеспечение.
  • Оформление сделки сокращено до 5 дней.
  • Платежи по лизингу относятся на издержки, за счёт этого снижается налог на прибыль. А также есть возможность возмещения НДС.
  • Удобный график ежемесячных траншей, с учётом пожеланий плательщика, в отличие от банковских займов. Ускоренное начисление амортизации, применяется повышенный коэффициент (не более 3).
  • Снижение цены оснащения, благодаря партнёрским программам лизингодателя.

Приобретается оборудование новое и б/у, срок которого не превышает 5 лет. Клиент может выбрать его самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам фирмы.


Где можно получить услугу

Заключать договор финансовой аренды лучше в надёжной компании "Ураллизинг", зарекомендовавшей себя, как профессионал на рынке лизинговых услуг. Здесь находят индивидуальный подход к каждому покупателю. Разработаны две схемы финансирования: "Стандарт" и "Экспресс".

Оформить лизинг оборудования для производства могут как новые, так и делавшие это ранее юридические лица и ИП.


Условия заключения соглашения

  • Заявитель - юридическое лицо, функционирующее свыше 12 месяцев.
  • Минимальный размер аванса 20%.
  • Срок договора лизинга до 60 месяцев.
  • Заключение контракта за 5 дней.
  • Для заказчиков, обратившихся повторно, действует пакет "Экспресс", с персональным подходом.

Отправить заявку на лизинг производственного оборудования можно через личный кабинет. Зарегистрируйтесь на сайте организации и воспользуйтесь доступным функционалом кабинета.

Специалисты "Ураллизинг" помогут подобрать машины и механизмы, дадут ответ на появившиеся вопросы, оформят документы.


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