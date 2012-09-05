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Литые колеса
14 Февраля 2018
Теги: авто

Литые колеса из стали или ковкого чугуна широко применяются для грузовиков и автобусов, причем имеются два общих типа литых колес—дисковый и со спицами. Последний подразделяется в свою очередь на два типа в зависимости от того, будут ли спицы сплошными или пустотелыми. У сплошных спиц делается обычно крестообразное или в форме У сечение. Наиболее распространенным является тип колеса с пустотелыми спицами.

Полая спица круглой формы имеет естественно большую прочность чем сплошная спица такого же поперечного сечения, а равно и лучше выглядит с внешней стороны. В колесе из цельной стальной или чугунной отливки не трудно добиться достаточной прочности, но при колесах, предназначенных для более легких автомобилей, весьма затруднительно выдерживать при определенном весе достаточную прочность. Это объясняется тем, что, в целях обеспечения прочности литья, нельзя снижать ниже известного минимума толщину стенок. Наилучшее распределение металла в таком колесе представляет собой серьезную задачу. В одной из конструкций последнего времени обод изготовляется из стали довольно глубокого коробчатого сечения, так что он ни в какой степени не зависит от спиц в отношении радиальной прочности, причем в данном случае применены только три спицы. Однако чаще употребляют колеса, имеющие от пяти до семи спиц, тогда как в некоторых конструкциях колес для тяжелых грузовиков число спиц доводят до десяти. Хотите купить автомобиль? Обратитесь в РОЛЬФ ЦЕНТР https://rolf-center.ru/. Здесь представлены как новые, так и поддержанные машины ведущих мировых брендов. При этом их цена, значительно ниже тех, которые предлагают другие компании.

Одним из преимуществ литых металлических колес является то, что такие колеса, подвергаясь сильным ударам, не теряют своей формы, а к тому же они удобнее для монтажа покрышек, поскольку постоянно сохраняют свою кривизну.

До мировой войны литые колеса не находили себе в Англии широкого применения. Но, в связи с конструкцией военных грузовиков класса Б, в Бюро стандартов было произведено несколько опытов с применением деревянных и металлических колес для грузовиков; результаты этих опытов, с цифровыми данными относительно колес, были опубликованы в Технологическом бюллетене № 160 названного бюро.

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тут были комменты. RIP!






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