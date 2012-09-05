Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Лист стальной горячекатаный: где применяется?




Лист стальной горячекатаный: где применяется?
7 Марта 2017

Сегодня рекламу металлопроката можно встретить сплошь и рядом. Десятки предприятий предлагают свои услуги в этой сфере, однако для того, чтобы не ошибиться в выборе листового проката, нужно иметь представление, что из себя представляет процесс прокатки металла, и чем способы проката отличаются между собой. Если же вникать в технические подробности нет времени или желания, но вы заинтересованы в выборе надежного и доступного металлопроката, загляните сюда: http://sst-td.com.ua/hot-letter/ . Компании «СпецСтальТрейд» обязательно найдётся, что вам предложить. К тому же, фирма оказывает исчерпывающие консультации клиентам по всем вопросам, связанным со сталью, и другие услуги, среди которых:

  • Химическая и термическая обработка стали, закалка до придания ей требуемых эксплуатационных характеристик.
  • Порезка стального листа до любых параметров
  • Упаковка готового товара
  • Адресная доставка стали в любой уголок Украины


Горячий металлопрокат. Свойства

Итак, металлопрокат – это процесс обработки стали на профессиональных станках. В зависимости от того, какая технология обработки используется (горячая и холодная), на выходе получается сталь с различными технологическими и эксплуатационными характеристиками самого разнообразного назначения. Конечный продукт, поступающий в продажу, тоже называется металлопрокатом. Он бывает фасонным и листовым, холодным или горячим, а также продаётся в различных формах, например:

  • Листы стальные холоднокатанные и горячекатанные
  • Пружины
  • Стальные круги
  • Балки
  • Прутки различного диаметра

Горячий металлопрокат получил свое широкое применение в промышленности, благодаря своей прочности, выносливости, долговечности и возможности применения практически во всех сферах. Он пригоден для изготовления любых деталей механизмов, применяется в строительстве, отлично подойдет для изготовления хирургического инструмента, сельскохозяйственной техники и для многих других целей. Горячий прокат – процесс намного менее энергоемкий, нежели холодная прокатка, поэтому полученная на выходе продукция стоит дешевле. 


Купить лист стальной горячекатанный в «СпецСтальТрейд»

«СпецСтальТрейд» - опытный и проверенный поставщик металлопроката, сотрудничество с которым принесет только выгоду. Множество наименований товара, доступные цены, широкий спектр сопутствующих услуг  - все это достоинства данного предприятия. 

 


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке