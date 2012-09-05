Сегодня рекламу металлопроката можно встретить сплошь и рядом. Десятки предприятий предлагают свои услуги в этой сфере, однако для того, чтобы не ошибиться в выборе листового проката, нужно иметь представление, что из себя представляет процесс прокатки металла, и чем способы проката отличаются между собой. Если же вникать в технические подробности нет времени или желания, но вы заинтересованы в выборе надежного и доступного металлопроката, загляните сюда: http://sst-td.com.ua/hot-letter/ . Компании «СпецСтальТрейд» обязательно найдётся, что вам предложить. К тому же, фирма оказывает исчерпывающие консультации клиентам по всем вопросам, связанным со сталью, и другие услуги, среди которых:

Химическая и термическая обработка стали, закалка до придания ей требуемых эксплуатационных характеристик.

Порезка стального листа до любых параметров

Упаковка готового товара

Адресная доставка стали в любой уголок Украины





Горячий металлопрокат. Свойства

Итак, металлопрокат – это процесс обработки стали на профессиональных станках. В зависимости от того, какая технология обработки используется (горячая и холодная), на выходе получается сталь с различными технологическими и эксплуатационными характеристиками самого разнообразного назначения. Конечный продукт, поступающий в продажу, тоже называется металлопрокатом. Он бывает фасонным и листовым, холодным или горячим, а также продаётся в различных формах, например:

Листы стальные холоднокатанные и горячекатанные

Пружины

Стальные круги

Балки

Прутки различного диаметра

Горячий металлопрокат получил свое широкое применение в промышленности, благодаря своей прочности, выносливости, долговечности и возможности применения практически во всех сферах. Он пригоден для изготовления любых деталей механизмов, применяется в строительстве, отлично подойдет для изготовления хирургического инструмента, сельскохозяйственной техники и для многих других целей. Горячий прокат – процесс намного менее энергоемкий, нежели холодная прокатка, поэтому полученная на выходе продукция стоит дешевле.





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